Глава ВОЗ: угроза появления более опасного штамма коронавируса реальна
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что угроза появления более опасного штамма коронавируса вполне реальна. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал конференции по безопасности Globsek-2022 в Братиславе. По словам Гебрейесуса, существующие в настоящее время вакцины будут не способны защитить от нового штамма.
Глава ВОЗ подчеркнул, что пока рано говорить об окончании пандемии. Он отметил, что в настоящее время тенденции в некоторых регионах вызывают обеспокоенность. В частности, в Африка и Западно-тихоокеанском регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru