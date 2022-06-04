Глава ВОЗ: угроза появления более опасного штамма коронавируса реальна

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что угроза появления более опасного штамма коронавируса вполне реальна. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление он сделал конференции по безопасности Globsek-2022 в Братиславе. По словам Гебрейесуса, существующие в настоящее время вакцины будут не способны защитить от нового штамма.

Глава ВОЗ подчеркнул, что пока рано говорить об окончании пандемии. Он отметил, что в настоящее время тенденции в некоторых регионах вызывают обеспокоенность. В частности, в Африка и Западно-тихоокеанском регионе.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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