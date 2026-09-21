В Москву дожди придут уже во вторник, выпадет до 30% осадков от месячной нормы, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«В предварительном прогнозе отмечалось, что на этой неделе выльется какое-то количество ведер воды. Потом все модели немного скорректировали его. Циклоны, которые нацелились на европейскую территорию, будут угрожать только западным районам. Для Москвы и Подмосковья ситуация будет менее штормовой и дождливой, чем ожидалось. При этом у нас два циклона поднимаются, один уже завтра, следующий – в среду-четверг. Самые сильные осадки – по линии Белгорода, Курска, далее на Смоленск. До 50 миллиметров осадков – это около 70% месячной нормы. Со вторника начнутся дожди уже в Москве и Подмосковье, местами сильные будут в среду и четверг, выпадет примерно 30% осадков», - рассказал он.

После короткого возвращения тёплой погоды Москва готовится к резкой смене погодного сценария. Уже с 21 по 27 сентября, в столице может выпасть до 75% месячной нормы осадков. По прогнозам специалистов, всего за неделю на каждый квадратный метр города может пролиться до пяти вёдер дождевой воды.

