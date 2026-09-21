При расчете долговой нагрузки необходимо учитывать долги физлиц по алиментам и ЖКХ, так как это обязательные платежи, и непонятно, почему это вводится лишь сейчас. Об этом НСН рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Банки обяжут учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика, пишут «Известия». Речь пойдет о задолженности, по которой уже открыто исполнительное производство. Такая мера предусмотрена проектом Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы. Мехтиев заявил, что это давно пора было сделать.

«Это оправданная и нужная мера. Вопрос в том, почему мы так долго к ней шли. Долговая нагрузка — это среднемесячная сумма расходов по всем обязательным платежам. А что, у нас ЖКХ и алименты — это не обязательные платежи? Поэтому, конечно, эта мера вводится очень поздно. И заметьте: речь идёт пока, к сожалению, только о тех платежах, по которым есть исполнительное производство. То есть по тем, по которым его нет, информация неточная, так как они не видны для финансового сектора. Информация по ним может быть предоставлена только по заявлению физического лица», — рассказал он.