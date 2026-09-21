«Давно пора»: Почему должникам по алиментам и ЖКХ начнут отказывать в кредитах
Эльман Мехтиев раскрыл НСН, что долговая нагрузка на домохозяйства снизится после новой меры банков при выдаче кредитов.
При расчете долговой нагрузки необходимо учитывать долги физлиц по алиментам и ЖКХ, так как это обязательные платежи, и непонятно, почему это вводится лишь сейчас. Об этом НСН рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Банки обяжут учитывать долги россиян по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика, пишут «Известия». Речь пойдет о задолженности, по которой уже открыто исполнительное производство. Такая мера предусмотрена проектом Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы. Мехтиев заявил, что это давно пора было сделать.
«Это оправданная и нужная мера. Вопрос в том, почему мы так долго к ней шли. Долговая нагрузка — это среднемесячная сумма расходов по всем обязательным платежам. А что, у нас ЖКХ и алименты — это не обязательные платежи? Поэтому, конечно, эта мера вводится очень поздно. И заметьте: речь идёт пока, к сожалению, только о тех платежах, по которым есть исполнительное производство. То есть по тем, по которым его нет, информация неточная, так как они не видны для финансового сектора. Информация по ним может быть предоставлена только по заявлению физического лица», — рассказал он.
Также он раскрыл, насколько теперь может вырасти количество отказов по займам и сильно ли это обрежет сумму займов физическим лицам.
«Сумма долгов по ЖКХ огромная. И долги физических лиц даже составляют половину этих долгов перед ресурсно-сбытовыми организациями. То же самое по исполнительным производствам по алиментам. Что касается количества отказов по займам, то оно и так не маленькое. И хорошо, так как это позволило сократить обще-долговую нагрузку домохозяйств с момента, как стали следить за расчетом долговой нагрузки. Поэтому, да, долговая нагрузка уменьшится. Количество же отказов по займам вырастет, но не сильно — это доля процентов», — подытожил он.
Ранее Эльман Мехтиев заявил НСН, что сейчас огромное количество кейсов, когда черные кредиторы предлагают кредит под залог жилья, и права потребителя в таком случае сложно защитить.
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