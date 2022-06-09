Названа причина отмены визита Столтенберга в Германию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил поездку в Германию из-за болезни: у главы альянса выявили опоясывающий лишай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО.

Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин

Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин, в ходе которого должен был встретиться в канцлером Германии Олафом Шольцем и министром обороны страны Кристиной Ламбрехт.

Как отметил собеседник Reuters, болезнь Столтенберга, возможно, стала следствием перенесенной им в мае коронавирусной инфекции.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ГерманияНАТОЙенс Столтенберг
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