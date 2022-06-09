Названа причина отмены визита Столтенберга в Германию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменил поездку в Германию из-за болезни: у главы альянса выявили опоясывающий лишай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя НАТО.
Ранее в Минобороны ФРГ сообщили, что Столтенберг неожиданно отменил визит в Берлин, в ходе которого должен был встретиться в канцлером Германии Олафом Шольцем и министром обороны страны Кристиной Ламбрехт.
Как отметил собеседник Reuters, болезнь Столтенберга, возможно, стала следствием перенесенной им в мае коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Лавров призвал Киев отказаться от милитаристской риторики
- Microsoft анонсировала большое обновление Windows
- Лукашенко: Россия выделит на программы импортозамещения в Белоруссии $1,5 млрд
- Путин встретится с президентом Туркмении
- «АвтоВАЗ» введет простой с 14 по 17 июня из-за отсутствия комплектующих
- Российская армия уничтожила учебный центр ВСУ под Житомиром
- Названа причина отмены визита Столтенберга в Германию
- Мурашко: Более 500 млн человек в мире получили «Спутник V»
- Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка
- В ДНР заявили о начале боев за Славянск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru