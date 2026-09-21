В Москве сентябрь был на полтора градуса теплее нормы, такая тенденция сохранится вплоть до октября, этому не помешает даже волна осадков на этой неделе, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«За 20 дней сентября средняя температура в Москве превышает норму на полтора градуса. Что касается последних дней, температура растет даже ночью, поэтому превышение за вчерашний день составляло четыре градуса по сравнению с нормой. У нас сейчас в среднем 16 градусов. Несмотря на дожди, которые мы ожидаем во вторник-среду, сильного понижения температуры не ожидается. Да, она просядет, сегодня у нас максимум температуры перед похолоданием. Температура опустится до 14-16, но это все равно будет выше нормы. В целом такая погода продержится до конца сентября, поэтому и октябрь мы встретим с хорошей погодой без сильных осадков. Скорее всего, интенсивных заморозков пока не будет», - рассказал он.

После короткого возвращения тёплой погоды Москва готовится к резкой смене погодного сценария. Уже с 21 по 27 сентября, в столице может выпасть до 75% месячной нормы осадков. По прогнозам специалистов, всего за неделю на каждый квадратный метр города может пролиться до пяти вёдер дождевой воды.

Наиболее интенсивные дожди ожидаются во вторник и четверг — 22 и 24 сентября. За 48 часов суммарно может выпасть до 44–49 мм осадков. Одновременно в столице усилится ветер, влажность может достигать 90–100%, а температура днём опустится примерно до +11…+16 градусов. Синоптики также прогнозируют начало активного листопада.

