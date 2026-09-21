Без снега? Почему предстоящая зима в России может стать «аномальной»
Александр Шувалов заявил НСН, что пока говорить о снеге в Москве и Питере не приходится.
В части регионов предстоящая зима может быть холоднее обычного, но далеко не везде, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Нам обещали аномально жаркое лето, но его таким назвать нельзя, все было в пределах нормы. Очень жаркое лето у нас было в Сибири, умеренное – в европейской части. Есть предпосылки, что зима будет ниже нормы где-то, но пока об этом рано говорить. Что касается снега, мы пока даже не заикаемся про снег в Москве и Санкт-Петербурге», - отметил он.
Предстоящая в России зима в большинстве регионов будет теплее климатической нормы, пишут СМИ. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, при этом ожидается повышенное количество осадков из-за влияния природного явления Эль-Ниньо. Холодно будет только в Арктической зоне, на севере Сибири, а также на Чукотке. При этом большая часть территории РФ будет находиться под аномальным теплом - средние показатели могут превысить норму на три-четыре градуса.
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