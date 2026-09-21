Песков: Украина атаками пыталась сорвать выборы в России

«Единая Россия» получает рекордное количество мест в Государственной думе

В партии «Альтернатива для Германии» призвали возобновить поставки российского газа в страну

В «Лемана про» и «Ашане» заявили, что продолжают работать в штатном режиме после перехода под временное управление

Число иностранных студентов в России вырастет до 500 тысяч к 2030 году