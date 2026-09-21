Песков: Украина атаками пыталась сорвать выборы в России

Украина пыталась сорвать выборы в России, предпринимая попытки массированных атак на Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.

Атака на МНПЗ и погибшие: Над Московским регионом сбили сотни дронов

Пресс-секретарь назвал действия Киева саботажем и попыткой сорвать голосование.

«Никакого эффекта это не возымело», - указал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военные отразили самую массированную атаку украинских беспилотников на столицу. По словам градоначальника, удары были спланированы с целью срыва выборов, однако противнику это не удалось.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:ВыборыУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры