Купят инвесторы из США? Назван альтернативный сценарий возобновления «Северных потоков»
Сергей Пикин раскрыл НСН альтернативную судьбу «Северных потоков»: их могут выкупить инвесторы из США, а Россия будет так же поставлять по ним газ.
Пока рано говорить о восстановлении работы «Северных потоков» в Германии, решение об этом не могут принимать отдельные немецкие земли, так что нужно дождаться назначения нового канцлера от «Альтернативы для Германии» (АдГ). Однако, есть и другой сценарий. Об этом НСН рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Партия АдГ победила в Мекленбурге – Передней Померании. Член фракции Михаэль Каш заявил, что страна должна возобновить поставки газа из России. По его словам, это крайне важно для жителей федеральной земли. Его слова приводит «Абзац». Ранее сопредседатель фракции Тино Хрупалла заявила, что в партии АдГ намерены снова запустить газопровод «Северный поток». Пикин раскрыл, получится ли у АдГ вернуть «Северные потоки» в страну, если допустить, что АдГ победит в большинстве земель Германии.
«Для этого надо все-таки еще и канцлера поставить. Потому что земли, по сути, это же субъекты. Это все-таки не федеральная власть. А решение о «Северных потоках» — это все-таки уровень федеральных властей. Так что о возвращении «Северных потоков» в Германию пока речи не идет, это пока больше разговоры. Хорошо, что лед чуть-чуть тронулся, но насколько он готов дальше двигаться — не очень понятно», — отметил он.
Напомним, что сейчас 90% импорта сжиженного природного газа (СПГ) Германия приобретает у США по завышенным ценам. Пикин раскрыл, смогут ли немцы справиться с «адскими санкциями» президента США Дональда Трампа, которые последуют за возобновлением работы «Северных потоков» в Германии.
«Там может быть другая история. В свое время же были некие американские инвесторы, которые хотели выкупить «Северные потоки». Поэтому вполне можно пойти по этому сценарию, что они выкупают «Северные потоки», Россия поставляет газ, а продают его непосредственно на сам немецкий, то есть европейский рынок американские инвесторы, компании. В этом случае все при деле, что называется», — подытожил он.
Напомним, что 6 сентября АдГ выиграла выборы в Саксонии-Анхальт с 43,8% голосов. Она обошла партию ХДС действующего канцлера Фридриха Мерца.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил возможность совместной работы с партией АдГ по вопросу восстановления газопровода «Северный поток», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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