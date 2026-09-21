Пока рано говорить о восстановлении работы «Северных потоков» в Германии, решение об этом не могут принимать отдельные немецкие земли, так что нужно дождаться назначения нового канцлера от «Альтернативы для Германии» (АдГ). Однако, есть и другой сценарий. Об этом НСН рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Партия АдГ победила в Мекленбурге – Передней Померании. Член фракции Михаэль Каш заявил, что страна должна возобновить поставки газа из России. По его словам, это крайне важно для жителей федеральной земли. Его слова приводит «Абзац». Ранее сопредседатель фракции Тино Хрупалла заявила, что в партии АдГ намерены снова запустить газопровод «Северный поток». Пикин раскрыл, получится ли у АдГ вернуть «Северные потоки» в страну, если допустить, что АдГ победит в большинстве земель Германии.

«Для этого надо все-таки еще и канцлера поставить. Потому что земли, по сути, это же субъекты. Это все-таки не федеральная власть. А решение о «Северных потоках» — это все-таки уровень федеральных властей. Так что о возвращении «Северных потоков» в Германию пока речи не идет, это пока больше разговоры. Хорошо, что лед чуть-чуть тронулся, но насколько он готов дальше двигаться — не очень понятно», — отметил он.