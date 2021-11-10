Песков: Пока не известно, станет ли вакцинация обязательной

Пока не известно, станет ли вакцинация обязательной для всех. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на брифинге с журналистами.

Ранее СМИ сообщили о новом рекорде смертности от коронавируса. За сутки в России умерла 1 тысяча 239 человек.

Песков отметил, что за ковидной ситуацией в нашей стране необходимо следить, так как показатели заболеваемости и смертности «пока не являются поводом для оптимизма».

Сейчас вакцинация от COVID-19 в России обязательна только для сотрудников медицинских, образовательных и торговых учреждений.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной. В Петербурге ее уже ввели для жителей старше 60 лет. По словам Гинцбурга, распространение COVID-19 сойдет на нет, когда от инфекции вакцинируются 70-75% населения планеты.