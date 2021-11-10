Песков: Пока не известно, станет ли вакцинация обязательной
Пока не известно, станет ли вакцинация обязательной для всех. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на брифинге с журналистами.
Ранее СМИ сообщили о новом рекорде смертности от коронавируса. За сутки в России умерла 1 тысяча 239 человек.
Песков отметил, что за ковидной ситуацией в нашей стране необходимо следить, так как показатели заболеваемости и смертности «пока не являются поводом для оптимизма».
Сейчас вакцинация от COVID-19 в России обязательна только для сотрудников медицинских, образовательных и торговых учреждений.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной. В Петербурге ее уже ввели для жителей старше 60 лет. По словам Гинцбурга, распространение COVID-19 сойдет на нет, когда от инфекции вакцинируются 70-75% населения планеты.
По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, доля вакцинировавшихся в России составляет менее 0,03%. Большинство пациентов, попавших в больницы после заражения COVID-19 — не прививались.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс центре НСН назвал преступниками врачей, которые выступают против вакцинации, заявив при этом, что он против введения обязательной всеобщей вакцинации.
За минувшие сутки в России выявлено 38 тысяч 58 новых случаев заражения коронавирусом. Скончалась - 1 тысяча 239 человек, выздоровело – 34 тысячи 565.
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8,9 млн+38 058 / сут.
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38 058+-1 102 / сут.
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