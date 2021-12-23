Путин: Коллективный иммунитет в России - 59,4%
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что коллективный иммунитет в стране достиг 59,4% и призвал увеличить его уровень до 80% во втором квартале 2022 года.
«Я вчера говорил с Анной Юрьевной Поповой и с Голиковой Татьяной Алексеевной. У нас 59,4% коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие, и вакцинированные. Около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола, но этого недостаточно. Нам нужен иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году в конце первого квартала, во втором квартале мы достигнем этого уровня», - заявил президент.
Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов, в этот раз свободной аккредитации для журналистов не было — Кремль сам выбрал СМИ, которые будут приглашены, это связано с коронавирусными ограничениями.
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