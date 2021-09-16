Владельцев машин стали штрафовать за автомобильные шторки

До сих пор инспекторы ограничивались предупреждением или штрафом в 500 рублей, а сейчас вместе с денежным взысканием выдают автомобилистам предписание о снятии шторок в указанный срок или заставляют снимать их на месте.

Дело в том, что каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля. Подразумевается передвижение автомобиля с задернутыми шторками. Согласно техническому регламенту Таможенного союза и ПДД, никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. Поэтому сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещаются к эксплуатации во время движения автомобиля.

Как сообщалось, в России ближайшее время штраф за езду без ходовых огней и ближнего света могут назначить автоматически. Достаточно будет изменений в работе существующих аппаратов фиксации.

