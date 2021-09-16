Владельцев машин стали штрафовать за автомобильные шторки
Сотрудники ГИБДД начали применять жесткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах, пишет Autonews.
До сих пор инспекторы ограничивались предупреждением или штрафом в 500 рублей, а сейчас вместе с денежным взысканием выдают автомобилистам предписание о снятии шторок в указанный срок или заставляют снимать их на месте.
Дело в том, что каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля. Подразумевается передвижение автомобиля с задернутыми шторками. Согласно техническому регламенту Таможенного союза и ПДД, никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. Поэтому сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещаются к эксплуатации во время движения автомобиля.
Как сообщалось, в России ближайшее время штраф за езду без ходовых огней и ближнего света могут назначить автоматически. Достаточно будет изменений в работе существующих аппаратов фиксации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Владельцев машин стали штрафовать за автомобильные шторки
- Запущен Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
- В России начали блокировать Google Docs
- В КНДР прокомментировали пуск баллистических ракет
- В Минпросвещении не исключили отказ от детдомов в России
- Путин перед выборами в Госдуму призвал россиян к ответственности
- В США устроят гигантскую свалку ядерных отходов
- Во Владимирской области ведутся поиски троих пропавших мальчиков
- ПСЖ сыграл вничью с «Брюгге»
- Губернатор Орловской области призвал к возврату смертной казни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru