Борьба за «кормушку»: Эколог объяснил попытку признать Greenpeace и WWF иноагентами

Greenpeace и WWF – недружественные для России организации, поэтому их следует признать иноагентами, но они, в отличие от российских сообществ экологов, действуют эффективно. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.

Ранее представители Российского экологического общества (РЭО) попросили Минюст признать Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace иноагентами. По мнению Пешкова, этот вопрос должны поднимать уполномоченные государственные организации, которым необходимо следить за соблюдением российского законодательства, а не заинтересованное в устранении конкурентов РЭО.