Борьба за «кормушку»: Эколог объяснил попытку признать Greenpeace и WWF иноагентами
Эколог Андрей Пешков в эфире НСН отметил, что в случае признания Greenpeace и WWF иноагентами российские экологические сообщества вряд ли справятся с задачами, так как они обычно действуют не за идею, а за деньги.
Greenpeace и WWF – недружественные для России организации, поэтому их следует признать иноагентами, но они, в отличие от российских сообществ экологов, действуют эффективно. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.
Ранее представители Российского экологического общества (РЭО) попросили Минюст признать Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace иноагентами. По мнению Пешкова, этот вопрос должны поднимать уполномоченные государственные организации, которым необходимо следить за соблюдением российского законодательства, а не заинтересованное в устранении конкурентов РЭО.
«Но WWF и Greenpeace – безусловно, недружественные организации для РФ. И почему так долго они тут реяли, практически выбив все отечественные организации с поля – это вопрос, в том числе, к Минюсту. Также возникает вопрос: "Деятельность WWF и Greenpeace – полезная или вредная?", потому что Российское экологическое общество имеет свой интерес занятия ниши, в том числе финансируемой. Оно - необъективный агент. Многолетнее наблюдение за деятельностью Greenpeace и WWF показывает, что их основной стержень – недружественный. В то же время они, в отличие от наших недействующих российских организаций, смогли привлечь толковых российских специалистов, которым реально некуда приткнуться. Агрессивная реклама WWF и Greenpeace формирует у людей образ единственных организаций, которые что-то делают. Но они реально что-то делают, другое дело – насколько это полезно. Но российские специалисты, которые сейчас, возможно, из-за санкций окажутся без крыши этих организаций, и их можно будет объединить под эгидой какой-то приличной отечественной организации – это позитивный момент», - объяснил эколог.
При этом он отметил, что пока не понятно, смогут ли российские экологические организации заменить Greenpeace и WWF в случае признания этих сообществ иноагентами.
«Экологическое поле воспринимается и хорошими, и нехорошими активистами, как кормушка. Поэтому развитие экологического движения в России будет зависеть от того, насколько идейными будут люди, насколько они будут идти за природоохранным результатом или за деньгами, за которые они будут готовы все, что угодно сделать. Этот баланс на сегодня очень неоднозначен. Я понимаю, что существующие на сегодняшний день в экологическом формате общества не годятся и не отвечают тем задачам, которые стоят перед охраной природы страны. Но Greenpeace и WWF действуют агрессивно, эффективно и убедительно. Они являются активными, вовлеченными участниками всех проектов. Почему Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и РЭО не вовлекли? Потому что они собирают деньги на какие-то оплачиваемые общественные экспертизы неблаговидных проектов. То есть такие иждивенцы», - заключил Пешков.
Директор климатической программы WWF в России Алексей Кокорин отказался комментировать «Радиоточке НСН» претензии РЭО и возможное признание иноагентом.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в условиях спецоперации на Украине иноагенты, занимающиеся провокациями, должны наказываться, как в период военного времени.
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