Экологи России попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами

Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace на соответствие статусу иноагента. Об этом сообщают «Ведомости».

Представители организации считают, что иностранные НПО «формируют негативное общественное мнение о действиях правительства России и российских компаний в сфере охраны природы».

По словам председателя РЭО Рашида Исмаилова, под «недружественными действиями» подразумевается позиция экологов в вопросе крупных инфраструктурных проектов. Он считает, что представители WWF и Greenpeace необоснованно заявляют, что эти проекты представляют угрозу биоразнообразию и даже населению.

В то же время исполнительный директор Greenpeace в РФ Сергей Цыпленков уверен, что инициатива сообщества российских экологов основана на чьем-то желании «ослабить давление экологических НКО».