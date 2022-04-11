Экологи России попросили признать Greenpeace и WWF иноагентами

Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Greenpeace на соответствие статусу иноагента. Об этом сообщают «Ведомости».

Представители организации считают, что иностранные НПО «формируют негативное общественное мнение о действиях правительства России и российских компаний в сфере охраны природы».

По словам председателя РЭО Рашида Исмаилова, под «недружественными действиями» подразумевается позиция экологов в вопросе крупных инфраструктурных проектов. Он считает, что представители WWF и Greenpeace необоснованно заявляют, что эти проекты представляют угрозу биоразнообразию и даже населению.

В то же время исполнительный директор Greenpeace в РФ Сергей Цыпленков уверен, что инициатива сообщества российских экологов основана на чьем-то желании «ослабить давление экологических НКО».

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При этом, по данным источника, получить статус иноагента могут только НКО России. Так, до этого Минюст уже отказывал в признании Greenpeace иноагентом.

В 2019 году Минюст признал краснодарскую «Гражданскую инициативу против экологической преступности» иноагеном. В ведомстве объяснили, что это решение было основано на сочетании «признаков ведения политической деятельности» с грантами от международного Greenpeace. В 2022 году НКО удалось добиться исключения из списка иноагентов.

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ФОТО: РИА Новости
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