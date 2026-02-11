Бурматов назвал провокацией предложение ввести налог на выгул собак
Когда застройщики вводят жилой комплекс, муниципалитет имеет право дать в нагрузку любую социальную инфраструктуру, включая площадки для выгула собак, заявил НСН Владимир Бурматов.
В России не собираются вводить налог на собак и любых других домашних животных, а отвечать за площадки для выгула должны застройщики, так как для них это копейки, рассказал НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Налоговые сборы на выгул собак следует ввести в России, заявил в беседе с «Абзацем» общественный деятель Вадим Попов. По его словам, вырученные деньги можно направлять на благоустройство площадок для животных, помощь ветеринарным клиникам и профилактические работы. Размер налога будет зависеть от размера породы: чем крупнее пёс – тем выше платёж. Исключение предлагается сделать только для пенсионеров и многодетных семей. Бурматов назвал заявление безответственным.
«Это либо глупость, либо провокация. Я считаю, что делать подобные заявления безответственно, это просто вброс. Зачем ставить на уши десятки миллионов наших граждан такими заявлениями, которые ничего не имеют общего с действительностью? Госдума не планировала и никогда не будет вводить никаких налогов на животных, мы считаем, что в нашей стране это невозможно. У нас домашние животные – это члены семьи, друзья, а не имущество. У нас налогов на животных не будет никогда. У нас сегодня владельцами животных являются 57% российских семей», - рассказал он.
Депутат призвал решать проблему площадок для выгула другим способом.
«Что касается площадок для собак, нужно решать этот вопрос иначе. Когда застройщики вводят новый квартал или жилой комплекс, муниципалитет имеет право при согласовании проекта дать в нагрузку любую социальную инфраструктуру, включая площадки для выгула. Во многих городах так и делается, но где-то нет. Вопрос в том, что кто-то слишком лояльно относится к застройщикам, которые сверхприбыли получают. Можно без налогов решить этот вопрос. Застройщики ничего не потеряют, для них это копейки», - объяснил собеседник НСН.
Три важнейших законопроекта, касающихся животных, будут приняты в России в 2026 году, сообщил ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с НСН.
