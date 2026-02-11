«Это либо глупость, либо провокация. Я считаю, что делать подобные заявления безответственно, это просто вброс. Зачем ставить на уши десятки миллионов наших граждан такими заявлениями, которые ничего не имеют общего с действительностью? Госдума не планировала и никогда не будет вводить никаких налогов на животных, мы считаем, что в нашей стране это невозможно. У нас домашние животные – это члены семьи, друзья, а не имущество. У нас налогов на животных не будет никогда. У нас сегодня владельцами животных являются 57% российских семей», - рассказал он.

Депутат призвал решать проблему площадок для выгула другим способом.

«Что касается площадок для собак, нужно решать этот вопрос иначе. Когда застройщики вводят новый квартал или жилой комплекс, муниципалитет имеет право при согласовании проекта дать в нагрузку любую социальную инфраструктуру, включая площадки для выгула. Во многих городах так и делается, но где-то нет. Вопрос в том, что кто-то слишком лояльно относится к застройщикам, которые сверхприбыли получают. Можно без налогов решить этот вопрос. Застройщики ничего не потеряют, для них это копейки», - объяснил собеседник НСН.

Три важнейших законопроекта, касающихся животных, будут приняты в России в 2026 году, сообщил ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с НСН.

