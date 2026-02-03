Зоозащитник поддержал конфискацию животных у жестоких хозяев по решению суда
Конфискация животных в случае доказанных фактов жестокого обращения не приведет к переполненным российским приютам, сказал НСН Кирилл Горячев.
Случаи жестокого обращения с животными могут исчисляться сотнями в год по всей России, однако сегодня в подобной ситуации питомцы нередко остаются с хозяевами, что неправильно, заявил в беседе с НСН вице-президент общественного объединения «Московское общество защиты животных» Кирилл Горячев.
В правительстве РФ одобрили законопроект о конфискации домашних животных в случае жестокого обращения владельцев, сообщает «Коммерсант». Уточняется, что для этого необходимо внести правки в УК и КоАП РФ, поскольку кошки и собаки являются собственностью граждан. При этом изъятие должен одобрить суд, конфискованное животное затем будет передано в приют. Горячев заявил, что сегодня животные нередко остаются с хозяевами, даже когда жестокое обращение доказано.
«Сегодня есть случаи, когда, несмотря на применение 245 статьи Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными, питомцы, которые рассматриваются, как собственность, остаются с хозяевами. Это такой юридический казус. Представим себе, что человек, например, осужден за жестокое обращение с ребенком, но при этом не лишен родительских прав. Ребенок продолжает жить в той же семье, так же подвергается насилию. Перегибы возможны. Но они должны быть заблокированы формулировками закона. Эта норма не должна носить административного характера. Здесь должны быть решения суда, вторичные санкции с применением уголовной ответственности. Не просто кому-то что-то показалось или кто-то решил, что это жестокое обращение. Факт жестокого обращения должен быть установлен», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что новая инициатива вряд ли приведет к переполненным приютам.
«Да, случаи жестокого обращения с животными отмечаются у нас в стране. Но все-таки страна не живодерская, большинство населения животных любит. Случаи жестокого обращения могут исчисляться сотнями в год на всю страну. Это не те цифры, которые могут как-то существенно повлиять на количество животных в приюте», - объяснил Горячев.
По его словам, каждый случай жестокого обращения с животными требует отдельного судебного решения.
«Случается, что человек ушел на работу, животное в одиночестве чувствует беспокойство, начинает скулить. А соседям кажется, что это человек над животным издевается. К нам в общество обращаются особенно заботливые о животных граждане. Начинаешь разбираться, оказывается, никакого жестокого обращения нет. Потому и необходимо решение суда. Таких решений суда будет немного. В каждом случае нужно отдельно разбираться. Если есть решение суда, считается, что уже не показалось, там должна быть доказательная база. Сейчас ситуация по привлечению за жестокое обращение с животными, к сожалению, обратная. Очень мало заявлений о преступлении доходит до суда. Надо работать над повышением эффективности правоохранительной системы, чтобы живодеры не могли уходить от ответственности, что, к сожалению, сейчас иногда происходит», - заявил он.
Ранее Российская кинологическая федерация предложила ввести обязательную регистрацию домашних животных. При этом ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал перепись всех домашних и уличных животных путем к цивилизованному отношению к питомцам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зоозащитник поддержал конфискацию животных у жестоких хозяев по решению суда
- Смотрят запоем: Что помогло онлайн-кинотеатрам увеличить аудиторию на 30%
- Риелтор раскрыл причины обвала спроса на дома в Подмосковье
- Новак: В 2026 году ВВП России увеличится на 1-1,3%
- «Нужен новый закон»: Почему стриминги не хотят маркировать нейромузыку
- СМИ: Иран может согласиться вывезти в Россию обогащенный уран
- Россиянам назвали минимальную стоимость дома в Подмосковье
- Во Владивостоке более 28 тысяч человек остались без света
- Маск считает, что в США уже началась новая гражданская война
- Минкульт объяснил назначение Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru