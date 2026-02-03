В правительстве РФ одобрили законопроект о конфискации домашних животных в случае жестокого обращения владельцев, сообщает «Коммерсант». Уточняется, что для этого необходимо внести правки в УК и КоАП РФ, поскольку кошки и собаки являются собственностью граждан. При этом изъятие должен одобрить суд, конфискованное животное затем будет передано в приют. Горячев заявил, что сегодня животные нередко остаются с хозяевами, даже когда жестокое обращение доказано.

«Сегодня есть случаи, когда, несмотря на применение 245 статьи Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными, питомцы, которые рассматриваются, как собственность, остаются с хозяевами. Это такой юридический казус. Представим себе, что человек, например, осужден за жестокое обращение с ребенком, но при этом не лишен родительских прав. Ребенок продолжает жить в той же семье, так же подвергается насилию. Перегибы возможны. Но они должны быть заблокированы формулировками закона. Эта норма не должна носить административного характера. Здесь должны быть решения суда, вторичные санкции с применением уголовной ответственности. Не просто кому-то что-то показалось или кто-то решил, что это жестокое обращение. Факт жестокого обращения должен быть установлен», - сказал он.

Собеседник НСН отметил, что новая инициатива вряд ли приведет к переполненным приютам.

«Да, случаи жестокого обращения с животными отмечаются у нас в стране. Но все-таки страна не живодерская, большинство населения животных любит. Случаи жестокого обращения могут исчисляться сотнями в год на всю страну. Это не те цифры, которые могут как-то существенно повлиять на количество животных в приюте», - объяснил Горячев.