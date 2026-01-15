Как замотивировать россиян брать животных из приютов
Владимир Бурматов рассказал НСН о важности создания условий для того, чтобы человек с потребностью сделать доброе дело, четко понимал, куда ему с этим пойти.
В России часто проводятся ярмарки по пристройству животных из приютов, это крайне эффективная мера, рассказал НСН депутат Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
В московском комплексе городского хозяйства ранее рассказали, что в 2025 году более 2,7 тысячи животных из столичных приютов стали домашними. Там отметили, что всего в столице 13 городских приютов для содержания безнадзорных животных, там живут более 15 тысячи собак и кошек. Бурматов отметил, что важно показывать людям пример, тогда они будут охотнее брать питомцев из приюта.
«Чтобы замотивировать людей брать животных из приютов, важно показывать пример. Собянин показал пример, как по-человечески правильно решать этот вопрос. Значит в Москве система работает так, как должна. У председателя Госдумы Вячеслава Володина дома живут животное с улицы, хоть он об этом особо и не говорит. Он имеет право транслировать свое мнение по этому вопросу, потому что он тоже показал пример. Я показал пример, взяв из приюта собаку-инвалида. Я считал, что правильно, будучи человеком, который занимается решением этих вопросов, начать с себя, а не учить других. Поэтому всегда надо начинать с себя», — сказал собеседник НСН.
Он также рассказал о способах популяризации культуры приручения животных из приюта.
«Очень многое дают ярмарки по пристройству животных. Существует федеральный проект, в рамках которого мы проводим вот эти ярмарки в более чем 60 регионах нашей страны. Это очень эффективно, когда люди в парках могут увидеть этих животных и выбрать себе друга. Кроме того, существует такая акция, как «Уроки доброты». Более 60 тысяч человек в год участвуют в этих уроках. Волонтеры рассказывают детям в школах о том, как правильно обращаться с животными. В рамках этих «Уроков доброты» дети посещают приюты, где могут пообщаться с животными, поухаживать за ними, познакомиться с ними. Потом многие семьи возвращаются туда и кого-то берут. Но, безусловно, и простая реклама, неважно, на билбордах она, в торговых центрах, или в зоомагазинах, тоже дает эффект. Поэтому здесь не важно, на мой взгляд, какой канал коммуникации, важно, чтобы человек, у которого есть потребность сделать доброе дело, четко понимал, куда ему с этим пойти, где он может приложить свои силы. Это важно», — добавил депутат.
Ранее Бурматов рассказал НСН, что безопасных для животных реагентов не существует, хозяева должны самостоятельно подумать о безопасности своего питомца.
