Некрасиво, но не факт, что правда. Кремлёвский эксперт об отстранении чиновницы из Тулуна

«Народ сейчас воспринимает все очень обостренно, и то, что прошло бы незамеченным год-два назад, сегодня воспринимается очень остро, в конфликт. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, то, что звучало, что ей приписывается, действительно, выглядит очень некрасиво. Безусловно, она, по крайней мере, мне кажется, на госслужбе вряд ли должна оставаться, если то, что ей приписывают, она действительно сказала, потому что мы знаем, что мы живем в мире интернета, в мире fake news и зачастую все не совсем так, как информация распространяется», — отметил эксперт.

Напомним, что речь идет о главе пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич. Ранее в сети была опубликована запись женского голоса, очень похожего на голос пресс-секретаря. Женщина, в частности, называет жителей Тулуна, которые пострадали от паводка, «быдлом» и «бичами». Сама чиновница после разразившегося скандала заявила, что слитая в соцсети аудиозапись является подделкой.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), учрежденный в 2017 году, по информации ряда источников, выполняет функции «экспертной площадки» для нынешней Администрации президента РФ.

