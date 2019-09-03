Песков сообщил об отстранении иркутской чиновницы после критики Путина

Иркутская чиновница, назвавшая пострадавших от наводнения людей «быдлом», отстранена от работы. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при этом он подчеркнул, что информацию об отстранении госслужащей подтвердил губернатор области Сергей Левченко, сообщает Газета.ру

Ранее на поведение чиновницы обратил внимание Владимир Путин. Президент заявил, что был не в курсе этой истории, а если госслужащая действительно высказалась о пострадавших в таком тоне – то она непорядочный человек.

Также глава государства выразил надежду, что губернатор примет « необходимые меры». Левченко, в свою очередь, инициировал проверку, передает Ura.ru

Напомним, что речь идет о главе пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич. Сама чиновница после разразившегося скандала заявила, что слитая в соцсети аудиозапись является подделкой.





