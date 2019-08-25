Писатель поспорил с политологами о российских чиновниках

Писатель Вадим Панов в эфире НСН заявил, что чиновники сами часто демонстрируют собственный уровень культуры, вернее, ее отсутствия. Они забывают, что в нынешний век цифровых технологий эмоциональные высказывания управленцев могут быстро набрать миллионы «лайков». Особенно активно чиновники блистали «красноречием» в 2018 году.

«Вообще, в этом году чиновники начали играть в игру «Ляпни что-нибудь некрасивое». Никто не спорит, наши чиновники наверняка и раньше не отличались какой-либо сдержанностью и часто говорили то, что действительно о нас думают. Другое дело, что сегодня им нужно быть сдержаннее, поскольку у каждого собеседника под рукой может оказаться смартфон, и откровения «слуги народа» немедленно станут достоянием гласности. В некоторых случаях, общественное мнение приводит к тому, что говорливые «слуги народа» теряют, по крайней мере, ту должность, которую они занимают. Это безусловно хорошо, но было бы лучше, если бы они этого не говорили», - считает писатель.