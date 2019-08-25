Писатель поспорил с политологами о российских чиновниках
Писатель Вадим Панов и политологи Дмитрий Журавлёв и Олег Матвейчев в эфире НСН выясняли природу резонансных высказываний российских чиновников.
Глaвa Иркутской облaсти Сергей Левченко зaявил, что специaлисты нaшли следы монтaжa при прослушивaнии aудиозaписи, где якобы нaчaльник упрaвления пресс-службы и информaции прaвительствa регионa Иринa Алaшкевич нaзывaет пострaдaвших от нaводнений россиян «бичaми» и «быдлом». Об этом сообщaет ТАСС.
По словaм Левченко, в нaстоящее врем влaсти регионa получили предвaрительные результaты экспертизы. Они глaсят, что это монтaж. Однaко он подчеркнул, что попросил провести еще одну или две экспертизы для большей объективности. Нa их проведение потребуется минимум неделя, уточняет Газета.ру.
Писатель Вадим Панов в эфире НСН заявил, что чиновники сами часто демонстрируют собственный уровень культуры, вернее, ее отсутствия. Они забывают, что в нынешний век цифровых технологий эмоциональные высказывания управленцев могут быстро набрать миллионы «лайков». Особенно активно чиновники блистали «красноречием» в 2018 году.
«Вообще, в этом году чиновники начали играть в игру «Ляпни что-нибудь некрасивое». Никто не спорит, наши чиновники наверняка и раньше не отличались какой-либо сдержанностью и часто говорили то, что действительно о нас думают. Другое дело, что сегодня им нужно быть сдержаннее, поскольку у каждого собеседника под рукой может оказаться смартфон, и откровения «слуги народа» немедленно станут достоянием гласности. В некоторых случаях, общественное мнение приводит к тому, что говорливые «слуги народа» теряют, по крайней мере, ту должность, которую они занимают. Это безусловно хорошо, но было бы лучше, если бы они этого не говорили», - считает писатель.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН отметил, что, несмотря на, мягко сказать, неудачные высказывания, многие чиновники сохранили свои должности.
«У нас было множество прецедентов, когда тот же депутат мог озвучить какую-то ерунду, но они по–прежнему сидят в своих креслах. И сказать, что на каждого сморозившего ерунду налетят, замучают, замордуют….Нет, такого не бывает», — заметил Журавлёв.
Ему возразил экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев. В эфире НСН он отметил ,что участившиеся скандалы вокруг высказываний чиновников намеренно создаются либеральными политтехнологами.
«Определенные люди в либеральных кругах получили методички, как «троллить» чиновников – выдергивать из контекста сказанные ими слова, передергивать, потом распиаривать. Составлен план. Задан KPI – вытаскивать каждый месяц из того или иного региона негативный, часто искусственно созданный пример неумного, неудачного выступления депутата или какого-либо другого чиновника», - отметил политолог.
Олег Матвейчев добавил, что так решается задача «натравливать до озверения народ на власть», чтобы создать майдан в России.
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