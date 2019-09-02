Путин прокомментировал инцидент с чиновницей, назвавшей россиян быдлом

Президент России Владимир Путин во время посещения Иркутской области высказался в отношении инцидента с региональной чиновницей Ириной Алашкевич, которая назвала пострадавших от наводнений россиян «бичaми» и «быдлом». Об этом сообщает «Твой Иркутск».

Как заявил президент, он не был в курсе этой истории. «Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», - цитирует издание Путина.

Президент выразил надежду, что губернатор примет необходимые меры. Ранее глава Иркутской области Сергей Левченко сказал, что примет решение по данному вопросу после проведения экспертизы аудиозаписи с голосом Алашкевич.

Напомним, в конце июля в Иркутской области началась вторая волна дождевого паводка. В зону подтопления попало около двух тысяч жилых домов.



