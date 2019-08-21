Иркутская чиновница назвала фальсификацией запись о «бичах» в затопленном Тулуне

Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич отрицает достоверность аудиозаписи, на которой она якобы называет пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом» и «бичами».

«Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу», — сказала чиновница в интервью «РИА Новости».

Ранее независимая экспертиза подтвердила, что голос на скандальной аудиозаписи принадлежит Алашкевич, сообщает Life.ru.

Как напоминает Ura.ru, на записи слышен женский голос, владелица которого резко высказывается о людях, пришедших на встречу с президентом Путиным во время его визита в Иркутскую область.