Иркутская чиновница назвала фальсификацией запись о «бичах» в затопленном Тулуне
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич отрицает достоверность аудиозаписи, на которой она якобы называет пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом» и «бичами».
«Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу», — сказала чиновница в интервью «РИА Новости».
Ранее независимая экспертиза подтвердила, что голос на скандальной аудиозаписи принадлежит Алашкевич, сообщает Life.ru.
Как напоминает Ura.ru, на записи слышен женский голос, владелица которого резко высказывается о людях, пришедших на встречу с президентом Путиным во время его визита в Иркутскую область.
«Он приехaл тудa нa полчaсa. Люди, вся этa бичевня, пришли — вы бы видели, кaк они одеты! Однa пришлa нa кaблукaх, в черном и белые носочки. Этa шляпa у нее… Одеты черт-те кaк, двa клaссa обрaзовaния <…> Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описaться от счaстья»,— цитирует аудиозапись РЕН ТВ.
Напомним, что 27 июля в Иркутской области началась вторая волна дождевого паводка. В зону подтопления уже попало около двух тысяч жилых домов.
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