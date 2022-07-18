«Неэффективно и недоказуемо»: Трунов усомнился в наказании соседей-курильщиков

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН подчеркнул, что для наказания соседа за курение необходимо сначала долго доказывать его вину, штраф за которую все равно будет маленьким. 


Самая главная проблема закона о запрете курения в общественных местах в неэффективности наказания, которая приводит к тому, что люди нарушают его снова и снова. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Ранее ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала рассказал агентству «Прайм» о возможности «наказать» курящих соседей. Трунов подтвердил, что это возможно, отметив однако, что наказание будет незначительным.

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«Курить (в общественных местах – прим. НСН) запрещено с 2013 года. Запрет касается, в том числе и жилых помещений. Там курить запрещено в подъездах, на технических этажах, чердаках, в лифтах, коридорах, подвалах, а также на лестницах и лестничных площадках. Поэтому предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 500 до 1 тысячи 500 рублей. Но плохо то, что повторность не влечет за собой повышения ответственности. Участковые относятся к этому достаточно скептично, потому что 500 рублей никого не дисциплинируют, а доказательств нужно собирать много. По закону, если курение человека на своем балконе не затрагивает соседей, то он может курить там. Но если дым идет к соседям – то человек не имеет права курить. Здесь тоже надо доказать, а на выходе наказание все равно составит 500 рублей. Это административное дело. Как правило, полиция слабо реагирует из-за несущественности этого наказания, и курение продолжается. Да, более жесткое наказание, от двух до трех тысяч рублей, если человек будет курить на детской площадке. Оно дисциплинирует сильнее», - объяснил он.

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При этом, по его словам, обычно доказать причинение вреда здоровью соседом-курильщиком практически невозможно.

«Возмещение вреда и судебный институт фактически не работают за исключением тех ситуаций, когда курильщик привел к пожару. Это уже уголовная ответственность по статье 160, которая влечет наказание до одного года. Естественно, в таком случае пострадавшие имеют право обратиться в суд для возмещения вреда. Курение, конечно, несет вред здоровью, но доказать, что это существенный вред, например, если сосед курил, и у человека развился рак легких – практически невозможно. Поэтому здесь судебное возмещение вреда фактически не работает», - заключил Трунов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДомЗапретИгорь ТруновЗаконКурение
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