«Неэффективно и недоказуемо»: Трунов усомнился в наказании соседей-курильщиков

Самая главная проблема закона о запрете курения в общественных местах в неэффективности наказания, которая приводит к тому, что люди нарушают его снова и снова. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Ранее ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала рассказал агентству «Прайм» о возможности «наказать» курящих соседей. Трунов подтвердил, что это возможно, отметив однако, что наказание будет незначительным.