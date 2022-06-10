«Лишних 100 рублей за бутылку»: Санкции не оставят россиян без вина

В России будет наблюдаться незначительный дефицит отечественного вина, вызванный плохим урожаем и некоторыми ограничениями импорта, в том числе из-за удорожания логистических цепочек. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.

Ранее президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил, что в Новый год в условиях повышенного спроса может возникнуть дефицит российских вин, включая игристые. По словам Руденко, это связано с ограничением импорта и плохим урожаем.