«Лишних 100 рублей за бутылку»: Санкции не оставят россиян без вина
Винный эксперт и критик Денис Руденко в эфире НСН сообщил, что из-за логистических трудностей импортное вино может подорожать, но дефицита всё-таки не будет.
В России будет наблюдаться незначительный дефицит отечественного вина, вызванный плохим урожаем и некоторыми ограничениями импорта, в том числе из-за удорожания логистических цепочек. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.
Ранее президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил, что в Новый год в условиях повышенного спроса может возникнуть дефицит российских вин, включая игристые. По словам Руденко, это связано с ограничением импорта и плохим урожаем.
«В декабре 2019 года прямо перед самым Новым годом вступил в действие новый федеральный закон №468 «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», который запрещает использовать импортное вино наливом для производства российских вин. Так получилось, что мы пять лет после распада СССР не очень сильно развивали собственные виноградарства, и на сегодняшний день своим виноградом мы можем покрывать максимум 30-35% потребностей России в вине. Остальное мы добирали всегда импортом. В том числе мы завозили большое количество вина наливом в цистернах из Испании, ЮАР, Чили. Так же у нас работали собственные предприятия, в том числе «Абрау-Дюрсо». Еще дополнительно последние два года у нас крайне неудачные урожаи, особенно винограда белых сортов, который в первую очередь идет на игристые вина. Кстати в этом году холодная затяжная весна. Поэтому неудивительно, что сейчас крупные производители таких напитков испытывают проблему, в том числе дефицит исходного сырья, чтобы производить свои вина», - объяснил он.
При этом эксперт считает, что в этом году не будет тотального дефицита вина.
«Думаю, что будет не ажиотажный, непроблемный дефицит. Предприятие из Санкт-Петербурга перевело производство в Молдавию, логистика с которой более-менее нормальная. С Европой у нас логистика чуть сложнее: готовое бутилированное вино оттуда получать сложнее, но тоже существуют варианты решения. Плюс, насколько я знаю, в «Абрау-Дюрсо» приобрели себе в собственность мощности по производству вина в Азербайджане. Спрос на российские вина сейчас достаточно высок. За последние годы российское виноделие сделало много существенных шагов по улучшению качества производимого вина. Оно хорошо продается и хорошо покупается. Цены на российское вино во многих случаях выше, чем на импортное. Спрос хороший, поэтому от производителей не требуется сильно снижать цены. Очень много людей начинает интересоваться российским вином. Сейчас на российской винной полке 35-40% российского вина, а в малых населенных пунктах даже больше. Потому что там вина по 700-1000 рублей за бутылку – это скорее праздничный выбор, там требуются цены пониже. Но этот процент особо расти не будет – не из чего, мы и так производим все, что можем. Поэтому я резкого роста большой доли российского вина не ожидаю», - рассказал член Союза сомелье и экспертов России.
В то же время, по его словам, проблем с поставками вина из большинства европейских стран не будет, однако оно может незначительно подорожать.
«У нас по-прежнему нет проблем ни с одной из стран по поставкам вина. Насколько мне известно, на вино ни одно из государств, за исключением Австралии и США, никаких ограничений на поставки вина в Россию не вводили. Если есть какие-то добровольные ограничения у тех или иных виноделов, то это скорее единичные случаи. Поэтому в принципе с точки зрения импорта поменялась только проблема с доставкой из-за того, что ЕС ввел ограничение на передвижение по собственным дорогам фур с российскими номерами. Параллельно Белоруссия ввела запрет на перемещение по своей территории фур с европейскими номерами. В итоге сейчас где-то на границе с Белоруссией нужно перегружать товар с европейских на российские или белорусские фуры. Стоимость доставки выросла примерно в три раза, с €5 тысяч за машину до €15 тысяч. То есть по логистике импортное вино за бутылку должно подорожать на $1-1,5. Лишних 100 рублей на бутылку такого вина – это, конечно, подорожание, но я не думаю, что это будет сильно катастрофично», - заключил Руденко.
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