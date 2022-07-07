Москвичам рассказали о пользе электронных справок по болезни детей
Руководитель ФНКЦ Илья Хапаев в эфире НСН сообщил, что в центре детей и подростков ФМБА теперь тоже выдают электронные справки формы 095/у.
Руководитель центра телемедицинских и информационных технологий ФНКЦ детей и подростков ФМБА России Илья Хапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что электронные справки о болезни детей полезны тем, что родителям теперь не нужно будет тратить время на предоставление документов в школы и детские сады, так как они загрузятся в систему автоматически.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что теперь медицинские учреждения могут оформлять электронные справки о болезни ребенка в цифровом виде. Хапаев объяснил, чем удобна новая система.
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«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков ФМБА России является медицинским учреждением третьего уровня. Под руководством Ильи Владимировича Зябкина наша больница взяла курс на оказание не только профессиональной, но и пациентоориентированной медицинской помощи. Наш центр оказывает помощь детскому населению, в том числе и по системе ОМС. Так как большинство детей посещает московские образовательные учреждения, мы решили стать участниками пилотного проекта столичных властей и начали оформление справки о временной нетрудоспособности ребенка в цифровом формате. Удобство для наших пациентов состоит в отсутствии необходимости предоставлять бумажные справки. Вся необходимая информация автоматически передается в систему ЕМИАС», - отметил он.
Руководитель центра также сообщил, где именно москвичи могут найти эти справки.
«Преподаватели видят в электронном журнале период освобождения ребенка от занятий. Информация о справках формы 095/у (меддокумент, свидетельствующий о временной нетрудоспособности обучающегося – прим. НСН), выданных в нашем центре, будет доступна в электронной медкарте ребенка в разделе справки на портале mos.ru или в мобильном приложении еmias.info. Сотрудники нашего центра положительно отнеслись к данному нововведению. У них больше нет необходимости повторно выписывать справки в связи с утерей», - заключил Хапаев.
Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что создание федерального реестра медицинских рецептов облегчит работу уже существующей системы и позволит пациентам покупать по ним лекарства и в других регионах.
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