Москвичам рассказали о пользе электронных справок по болезни детей

Руководитель центра телемедицинских и информационных технологий ФНКЦ детей и подростков ФМБА России Илья Хапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что электронные справки о болезни детей полезны тем, что родителям теперь не нужно будет тратить время на предоставление документов в школы и детские сады, так как они загрузятся в систему автоматически.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что теперь медицинские учреждения могут оформлять электронные справки о болезни ребенка в цифровом виде. Хапаев объяснил, чем удобна новая система.