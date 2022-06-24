«350 точек по всей Москве»: Врач назвала число аптек, в которых можно купить лекарство по льготной цене
Цены в коммерческих аптеках на льготные лекарства выше, но разница для наших москвичей небольшая, заявила НСН главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.
Главврач московской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что москвичи могут получить льготные лекарства по электронному рецепту с доплатой в 350 коммерческих аптеках по всей Москве.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что 30 процентов москвичей, которые получают в коммерческих аптеках льготные лекарства по электронному рецепту, выбирают препарат конкретного производителя, доплачивая разницу в цене.
«У нас есть москвичи, которые имеют льготное обеспечение. Мы им выписываем рецепты лекарств по по международному запатентованному названию. Например, есть препарат "Но-шпа", его запатентованное название "Дротаверин". И есть пациенты, которые хотели бы получать только "Но-шпу", но не "Дротаверин". Они имеют возможность пойти с рецептом на льготные лекарства в коммерческую аптеку, где за доплату они выбирают не "Дротаверин", а "Но-шпу". Таких москвичей у нас порядка 30%. Через коммерческие точки уже реализовано более трех тысяч электронных рецептов. Это очень удобно, ведь рецепт всегда под рукой. Коммерческих аптек в Москве уже порядка 350, это тоже удобно, поскольку у многих они расположены в шаговой доступности, буквально в доме», - рассказала Шиндряева.
По ее словам, если пациент считает, что препарат "Дротаверин" лучше помогает ему в торговом наименовании "Но-шпа", он будет более внимательно соблюдать правила назначения. Шиндряева уточнила, что разница в ценах на льготные препараты в коммерческих аптеках для москвичей будет неощутимой.
Список коммерческих аптек, в которых бесплатно выдают лекарства по льготному электронному рецепту, доступен на сайте Департамента здравоохранения Москвы, в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также в информационном киоске поликлиники. Пациент может просмотреть все свои действующие рецепты в электронной медкарте или информационном киоске.
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