«350 точек по всей Москве»: Врач назвала число аптек, в которых можно купить лекарство по льготной цене

«У нас есть москвичи, которые имеют льготное обеспечение. Мы им выписываем рецепты лекарств по по международному запатентованному названию. Например, есть препарат "Но-шпа", его запатентованное название "Дротаверин". И есть пациенты, которые хотели бы получать только "Но-шпу", но не "Дротаверин". Они имеют возможность пойти с рецептом на льготные лекарства в коммерческую аптеку, где за доплату они выбирают не "Дротаверин", а "Но-шпу". Таких москвичей у нас порядка 30%. Через коммерческие точки уже реализовано более трех тысяч электронных рецептов. Это очень удобно, ведь рецепт всегда под рукой. Коммерческих аптек в Москве уже порядка 350, это тоже удобно, поскольку у многих они расположены в шаговой доступности, буквально в доме», - рассказала Шиндряева.

По ее словам, если пациент считает, что препарат "Дротаверин" лучше помогает ему в торговом наименовании "Но-шпа", он будет более внимательно соблюдать правила назначения. Шиндряева уточнила, что разница в ценах на льготные препараты в коммерческих аптеках для москвичей будет неощутимой.

Список коммерческих аптек, в которых бесплатно выдают лекарства по льготному электронному рецепту, доступен на сайте Департамента здравоохранения Москвы, в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», а также в информационном киоске поликлиники. Пациент может просмотреть все свои действующие рецепты в электронной медкарте или информационном киоске.

