«Не упоминать, что Гитлер - немец?»: Шевченко попросил власти Чечни не указывать журналистам
Журналист Максим Шевченко считает, что проблемы разжигания национальной розни не решить законом о запрете упоминания национальности преступника в СМИ.
Законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ нарушает свободу слова. Об этом политик и журналист Максим Шевченко рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступников. Изменения предложил парламент Чечни, ссылаясь на «необходимость сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации». Шевченко против подобных нововведений.
«Общество может реагировать, как хочет. Оно разнообразное, и в нем есть совершенно разные взгляды на этот счет. А я против того, чтобы на уровне закона указывать журналистам, что им писать, а что не писать, и регламентировать сам дискурс преступников. Тогда не будем упоминать, что Гитлер или Гиммлер были немцами. По логике этого закона, надо не упоминать тех преступников, которые организовали холокост, например. Будут говорить: "Кто организовал холокост? Ну, просто какие-то эсэсовцы. А кто они были по национальности? Это запрещено упоминать"», - заявил он.
По его словам, это неправильный закон.
«Я считаю, что этот закон, мягко выражаясь – неточен. Не все же немцы были нацистами. Поэтому зачем упоминать. Но журналист же может написать: «Человек, который убил другого человека, был русским», - но это же не значит, что все русские такие. Поэтому я считаю, что это недопустимое вторжение в зону свободы слова и журналистской профессии. Мы же не указываем Рамзану Ахматовичу (главе Чечни Рамзану Кадырову - прим. НСН), как ему управлять Чеченской республикой», - подчеркнул Шевченко.
При этом он заметил, что публичное упоминание национальности преступника все-таки влияет на спокойствие в обществе.
«Потому что это недопустимое обобщение. Люди же не разбираются в таких тонких дефинициях. Они не понимают, что, если вдруг преступление совершил человек одной национальности, аудитория автоматически ментально переносят это на всех остальных людей, которые принадлежат к этой же национальности. Конечно, это используется для травли и для создания атмосферы нетерпимости. Но эти проблемы не решишь законом на уровне Думы», - заключил Шевченко.
Ранее муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов также призвал не упоминать национальность преступников в СМИ.
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