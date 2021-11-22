«Не упоминать, что Гитлер - немец?»: Шевченко попросил власти Чечни не указывать журналистам

Законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ нарушает свободу слова. Об этом политик и журналист Максим Шевченко рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступников. Изменения предложил парламент Чечни, ссылаясь на «необходимость сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации». Шевченко против подобных нововведений.