В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступника

Такую инициативу предложил парламент Чечни, пишут Известия.

«Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О средствах массовой информации" предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа указывают, что информация о национальности и вероисповедании расценивается как «оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан», которые не имеют отношения к преступникам. Кроме того, публикация таких данных может создать напряженность в обществе, нетерпимость к людям разных национальностей и вероисповеданий и стать благоприятной почвой для конфликтов.

Ранее в парламенте Чечни предложили установить административную ответственность за распространение в СМИ данных о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Автором законопроекта стал председатель парламента республики Магомед Даудов, напоминает Газета.ру. Отмечалось, что документ будет внесен в Госдуму.

