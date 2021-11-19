Вассерман призвал СМИ указывать национальность преступников
В СМИ должны указывать национальность как преступников, так и людей, которые совершили хорошие поступки. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Он отметил, что указание национальности тех, кто совершил преступление, поможет избежать угнетения менее популярной сейчас нации. «Если вы этого не делаете, то все преступления начинают приписывать какой-то национальности в данный момент наименее популярной», – рассказал Вассерман в беседе с «Радио 1».
Ранее председатель духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов призвал не упоминать в СМИ национальность лиц, причастных к совершению преступления. По его мнению, это вносит раскол в общество.
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