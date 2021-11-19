Вассерман призвал СМИ указывать национальность преступников

В СМИ должны указывать национальность как преступников, так и людей, которые совершили хорошие поступки. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

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Он отметил, что указание национальности тех, кто совершил преступление, поможет избежать угнетения менее популярной сейчас нации. «Если вы этого не делаете, то все преступления начинают приписывать какой-то национальности в данный момент наименее популярной», – рассказал Вассерман в беседе с «Радио 1».

Ранее председатель духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов призвал не упоминать в СМИ национальность лиц, причастных к совершению преступления. По его мнению, это вносит раскол в общество.

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ФОТО: Личный архив Вассермана
ТЕГИ:ПреступленияАнатолий Вассерман
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