В СЖР раскритиковали идею запретить СМИ упоминать национальность преступника

По его словам, в СЖР не поддерживают инициативу парламента Чечни, которая предполагает запрет СМИ упоминать национальность преступника, однако могут быть исключения.

«В некоторых случаях СМИ и журналисты могут каким-то образом воздерживаться от упоминания национальности преступника, если это может оскорбить человека или какой-то регион нашей страны», - отметил Соловьев.

Ранее в парламенте Чечни заявили о намерении внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете СМИ указывать национальную принадлежность и вероисповедание преступников.

