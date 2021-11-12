В СЖР раскритиковали идею запретить СМИ упоминать национальность преступника

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил, что если СМИ не нарушают гражданский и уголовный кодекс, то они могут писать и говорить всё, что считают необходимым, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в СЖР не поддерживают инициативу парламента Чечни, которая предполагает запрет СМИ упоминать национальность преступника, однако могут быть исключения.

«В некоторых случаях СМИ и журналисты могут каким-то образом воздерживаться от упоминания национальности преступника, если это может оскорбить человека или какой-то регион нашей страны», - отметил Соловьев.

Ранее в парламенте Чечни заявили о намерении внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете СМИ указывать национальную принадлежность и вероисповедание преступников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретСМИЧечняСоюз Журналистов России
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