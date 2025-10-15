«Какие бы ни были рабочие претензии, какие бы трудные ситуации не возникали, такое поведение [губернатора] недопустимо. С высокой вероятностью это будет доминирующее мнение в произошедшей ситуации. Такие методы власти еще никому не помогали [стать одобряемыми избирателями]. Да, руководитель должен быть строгим и требовательным, но переход каких-то личных границ в любом случае недопустим», - считает Потуремский.

Как выяснилось, это был камень с мемориальной табличкой, который изначально стоял в парке как заготовка под памятник участникам Великой Отечественной войны, а потом его перенесли к школе, чтобы использовать для музея, а табличку снять забыли. Жидков позднее пояснил, что «про этот камень вообще не знал», а Федорищев объяснил свое «слишком эмоциональное» поведение тем, что его задело такое отношение «к самому важному - памяти о героях».

Вместе с тем Потуремский затруднился спрогнозировать, как подпорченный грубым поступком имидж Федорищева отразится на его дальнейшей карьере.

«Детерминация через одно событие всегда ведет к ложным выводам», - заключил он.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов давно бы «подвергся репрессиям» за свои хайповые решения в регионе, но у него есть политическое покровительство, заявил ранее НСН политолог Константин Калачев.





