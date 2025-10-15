Великобритания ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти»

Уточняется, что «чёрный» список расширили на 90 позиций. Также в него попала Национальная система платежных карт (НСПК) РФ и несколько кредитных учреждений, в том числе Трансстройбанк, Примсоцбанк и ББР Банка.

Как пишет RT, всего новые рестрикции были введены против пяти физлиц, 35 организаций и 51 корабля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ следует вместе выступать против односторонних экономических санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

