Великобритания ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
Великобритания внесла в свой антироссийский санкционный список компании «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщает пресс-служба британского кабмина.
Уточняется, что «чёрный» список расширили на 90 позиций. Также в него попала Национальная система платежных карт (НСПК) РФ и несколько кредитных учреждений, в том числе Трансстройбанк, Примсоцбанк и ББР Банка.
Как пишет RT, всего новые рестрикции были введены против пяти физлиц, 35 организаций и 51 корабля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ следует вместе выступать против односторонних экономических санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
