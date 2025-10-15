В Госдуме предложили проверять мигрантов по национальному календарю прививок РФ
Алексей Куринный заявил НСН, что иностранцы, приезжающие в РФ, должны иметь такой же иммунный статус, как россияне, а Александр Мясников рассказал о международной практике проверки здоровья мигрантов.
Иностранцев и лиц без гражданства следует проверять на прививки в соответствии с национальным прививочным календарем РФ. Такое предложение в беседе с НСН озвучил депутат Госдумы Алексей Куринный.
Минздрав предложил расширить перечень обязательных анализов для иностранцев, лиц без гражданства и тех, кто подал заявления о признании беженцем или попросил о предоставлении временного убежища в России, пишут «Ведомости». С 1 марта 2026 года их хотят проверять на наличие острых гепатитов, а также хронических гепатитов В и С. Медосвидетельствование для мигрантов в том числе нужно для получения разрешения на работу в РФ, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Куринный поддержал инициативу.
«Речь идет о заболеваниях, которые представляют социальную значимость и могут распространяться на территории России. Совершенно правильно, что это гепатит В и С, туберкулез, сегодня есть также проверка на ВИЧ-инфекции. На мой взгляд, еще было бы неплохо проверять прививки от ряда инфекционных заболеваний. Я говорю про те, что предусмотрены национальным календарем прививок РФ. Те, кто едут, должны иметь такой же иммунный статус, как и наши граждане, чтобы не быть источником соответствующей инфекции. Практически во всех странах есть свои календари, они во многом похожи на наш. Если там что-то не совпадает, то это можно компенсировать соответствующей вакцинацией», - рассказал он.
В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН отметил, что такая практика распространена во многих странах.
«Это сложившаяся международная практика. В свое время я работал в международной организации по миграции: обязательно была проверка на туберкулез, СПИД, гепатиты. Ни одного человека без справки о вакцинации не допустят. Более того, это не просто справка, которую можно было купить, делались анализы крови и по ним подтверждалось, есть ли антитела к тому или иному заболеванию после прививки. Если нет, то заставляли делать прививку», - подытожил он.
Ранее стало известно, что в ряде регионов России наблюдается всплеск заболеваемости ветрянкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru