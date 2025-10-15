«Речь идет о заболеваниях, которые представляют социальную значимость и могут распространяться на территории России. Совершенно правильно, что это гепатит В и С, туберкулез, сегодня есть также проверка на ВИЧ-инфекции. На мой взгляд, еще было бы неплохо проверять прививки от ряда инфекционных заболеваний. Я говорю про те, что предусмотрены национальным календарем прививок РФ. Те, кто едут, должны иметь такой же иммунный статус, как и наши граждане, чтобы не быть источником соответствующей инфекции. Практически во всех странах есть свои календари, они во многом похожи на наш. Если там что-то не совпадает, то это можно компенсировать соответствующей вакцинацией», - рассказал он.

В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН отметил, что такая практика распространена во многих странах.

«Это сложившаяся международная практика. В свое время я работал в международной организации по миграции: обязательно была проверка на туберкулез, СПИД, гепатиты. Ни одного человека без справки о вакцинации не допустят. Более того, это не просто справка, которую можно было купить, делались анализы крови и по ним подтверждалось, есть ли антитела к тому или иному заболеванию после прививки. Если нет, то заставляли делать прививку», - подытожил он.

Ранее стало известно, что в ряде регионов России наблюдается всплеск заболеваемости ветрянкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

