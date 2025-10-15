Песков: Трамп не поздравлял Путина с днем рождения
Президент США Дональд Трамп не поздравлял российского лидера Владимира Путина с днём его рождения 7 октября. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не было», - ответил он на вопрос вопрос журналистов о поздравлении.
Также представитель Кремля добавил, что ему неизвестно, может ли в ближайшие дни состояться телефонный разговор российского и американского лидеров.
Ранее Трамп заявил, что считает хорошими свои отношения с Путиным, однако разочарован ходом урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
