Песков: Трамп не поздравлял Путина с днем рождения

Президент США Дональд Трамп не поздравлял российского лидера Владимира Путина с днём его рождения 7 октября. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп заявил, что после Газы намерен заняться Украиной

«Нет, не было», - ответил он на вопрос вопрос журналистов о поздравлении.

Также представитель Кремля добавил, что ему неизвестно, может ли в ближайшие дни состояться телефонный разговор российского и американского лидеров.

Ранее Трамп заявил, что считает хорошими свои отношения с Путиным, однако разочарован ходом урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

