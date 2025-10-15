Песков: Россия не планирует исполнять решение ЕСПЧ о выплате в пользу Грузии

«Решение выполнять не будем», — указал он в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос журналистов о потеплении отношений между Москвой и Тбилиси в случае выплаты, представитель Кремля отметил, что «это отдельная тема».

Ранее ЕСПЧ постановил взыскать с России в пользу Грузии 253 млн евро за якобы нарушения прав человека после конфликта 2008 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».