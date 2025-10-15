Песков: Россия не планирует исполнять решение ЕСПЧ о выплате в пользу Грузии
Россия не намерена исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате в пользу Грузии 253 млн евро. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Решение выполнять не будем», — указал он в ходе брифинга.
Отвечая на вопрос журналистов о потеплении отношений между Москвой и Тбилиси в случае выплаты, представитель Кремля отметил, что «это отдельная тема».
Ранее ЕСПЧ постановил взыскать с России в пользу Грузии 253 млн евро за якобы нарушения прав человека после конфликта 2008 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
