Песков: Россия не планирует исполнять решение ЕСПЧ о выплате в пользу Грузии

Россия не намерена исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате в пользу Грузии 253 млн евро. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение выполнять не будем», — указал он в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос журналистов о потеплении отношений между Москвой и Тбилиси в случае выплаты, представитель Кремля отметил, что «это отдельная тема».

Ранее ЕСПЧ постановил взыскать с России в пользу Грузии 253 млн евро за якобы нарушения прав человека после конфликта 2008 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

