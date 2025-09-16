Социолог Потуремский назвал главные вызовы для партий на выборах в Госдуму

По его мнению, в этот список входят экономика и всё что с ней связано, а также личное пространство человека, так как «социальной депрессии и социальной апатии в 2025 году стало больше».

Эксперт отметил, что с проблемами в экономике власть справляется эффективно, однако сфера коммуникации и информационного пространства находится в печальном состоянии.

«В 2025 году произошло важное изменение – люди начинают понимать, что специальная операция рано или поздно завершится. Это побуждает задавать вопросы о том, как мы будем жить дальше. Ответить на эти вопросы трудно», - указал Потуремский.

Он добавил, что ещё одним важным вызовом является интеграция ветеранов.

Ранее директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов заявил «Радиоточке НСН», что для проведения избирательной кампании осталось слишком мало времени, поэтому новые силы не смогут попасть в Госдуму.

