Социолог Потуремский назвал главные вызовы для партий на выборах в Госдуму

Перед российскими политическими партиями на предстоящих выборах в Госдуму в 2026 году будет стоять несколько важных вызовов. Об этом «ФедералПресс» заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог Виктор Потуремский.

Все действующие российские губернаторы переизбрались на новые сроки

По его мнению, в этот список входят экономика и всё что с ней связано, а также личное пространство человека, так как «социальной депрессии и социальной апатии в 2025 году стало больше».

Эксперт отметил, что с проблемами в экономике власть справляется эффективно, однако сфера коммуникации и информационного пространства находится в печальном состоянии.

«В 2025 году произошло важное изменение – люди начинают понимать, что специальная операция рано или поздно завершится. Это побуждает задавать вопросы о том, как мы будем жить дальше. Ответить на эти вопросы трудно», - указал Потуремский.

Он добавил, что ещё одним важным вызовом является интеграция ветеранов.

Ранее директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов заявил «Радиоточке НСН», что для проведения избирательной кампании осталось слишком мало времени, поэтому новые силы не смогут попасть в Госдуму.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПартииЕдиный День ГолосованияВыборыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры