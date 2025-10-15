Аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии новой Сирии
15 октября 202514:54
Новая Сирия и мир в настоящее время знакомятся друг с другом. Об этом заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед Аш-Шараа.
На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что действующие сирийские власти прилагают усилия для развития своих политических целей.
«У России будет серьёзная роль в этом процессе», - заключил политик.
Ранее суд в Сирии выдал ордер на арест бывшего президента республики Башара Асада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
