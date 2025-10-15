«Дискуссии относительно сокращения новогодних праздников звучат ежегодно и продолжаются они уже лет 20. Объясняют это тем, что граждане на каникулах пьют много алкоголя и много употребляют лишней пищи. И да, любой дополнительный выходной - это также нагрузка на экономику. Но встречи с разными аудиториями позволяют мне быть убежденным в том, что абсолютное большинство хотят продолжительных выходных дней в новогодний период. Люди так привыкли, и я против сокращения. В любом случае сейчас каких-либо законопроектов на эту тему нет», - сказал Нилов.

Единственную поправку, которую необходимо внести в Трудовой кодекс - зафиксировать 31 декабря как выходной день.

«Это точно нужно прописать в Трудовом кодексе, чтобы правительству своими решениями не приходилось переносить какие-то даты на этот день», - добавил глава комитета.

Россияне летают в отпуск в Турцию круглый год, а стоимость такого отдыха в новогодний период ниже, чем цены в пансионатах Подмосковья, рассказал генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в разговоре с НСН.