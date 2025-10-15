Депутат Нилов выступил против сокращения новогодних каникул
Большинство россиян не поддерживают сокращение праздничных дней, а 31 декабря нужно зафиксировать как выходной, заявил НСН глава комитета по труду Ярослав Нилов.
Большинство граждан России не поддерживают сокращение новогодних праздников, заявил НСН председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В России необходимо сократить количество отпускных и праздничных дней, заявил ранее общественник и политтехнолог Вадим Попов. В беседе с «Абзацем» он допустил, что новогодние праздники можно сократить до шести дней, а отпуск - до 21 календарного дня. По его мнению, так страна сможет преодолеть экономические вызовы, а граждане станут здоровее.
«Дискуссии относительно сокращения новогодних праздников звучат ежегодно и продолжаются они уже лет 20. Объясняют это тем, что граждане на каникулах пьют много алкоголя и много употребляют лишней пищи. И да, любой дополнительный выходной - это также нагрузка на экономику. Но встречи с разными аудиториями позволяют мне быть убежденным в том, что абсолютное большинство хотят продолжительных выходных дней в новогодний период. Люди так привыкли, и я против сокращения. В любом случае сейчас каких-либо законопроектов на эту тему нет», - сказал Нилов.
Единственную поправку, которую необходимо внести в Трудовой кодекс - зафиксировать 31 декабря как выходной день.
«Это точно нужно прописать в Трудовом кодексе, чтобы правительству своими решениями не приходилось переносить какие-то даты на этот день», - добавил глава комитета.
Россияне летают в отпуск в Турцию круглый год, а стоимость такого отдыха в новогодний период ниже, чем цены в пансионатах Подмосковья, рассказал генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в разговоре с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии новой Сирии
- Великобритания ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
- Депутат Нилов выступил против сокращения новогодних каникул
- В Госдуме предложили проверять мигрантов по национальному календарю прививок РФ
- Песков: Россия не планирует исполнять решение ЕСПЧ о выплате в пользу Грузии
- Песков: Трамп не поздравлял Путина с днем рождения
- Ведущая премии «Все Цвета Джаза» призналась, что «болеет душой» за участников
- Песков: Запад провоцирует Украину на продолжение войны
- Володин: Госдума приняла 144 закона о поддержке участников СВО
- Нецензурное увольнение от самарского губернатора сочли «недопустимым»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru