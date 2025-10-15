Губернатор Федорищев извинился за нецензурное увольнение чиновника
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире «Царьграда» признал, что слишком эмоционально вёл себя при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова.
Во время визита в муниципалитет Федорищев остался недоволен срывом ремонта в домах культуры, школе и на ряде других социальных объектов. После этого глава области уволил Жидкова, использовав ненормативную лексику, напоминает RT.
Федорищев отметил, что руководителю не следует таким образом «реагировать на халатность в работе подчинённых».
«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же», - сказал чиновник.
Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский заявил «Радиоточке НСН», что переход личных границ между руководителем и подчинённым недопустим.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Федорищев извинился за нецензурное увольнение чиновника
- Аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии новой Сирии
- Великобритания ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
- Депутат Нилов выступил против сокращения новогодних каникул
- В Госдуме предложили проверять мигрантов по национальному календарю прививок РФ
- Песков: Россия не планирует исполнять решение ЕСПЧ о выплате в пользу Грузии
- Песков: Трамп не поздравлял Путина с днем рождения
- Ведущая премии «Все Цвета Джаза» призналась, что «болеет душой» за участников
- Песков: Запад провоцирует Украину на продолжение войны
- Володин: Госдума приняла 144 закона о поддержке участников СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru