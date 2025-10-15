Губернатор Федорищев извинился за нецензурное увольнение чиновника

Во время визита в муниципалитет Федорищев остался недоволен срывом ремонта в домах культуры, школе и на ряде других социальных объектов. После этого глава области уволил Жидкова, использовав ненормативную лексику, напоминает RT.



Федорищев отметил, что руководителю не следует таким образом «реагировать на халатность в работе подчинённых».

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же», - сказал чиновник.

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский заявил «Радиоточке НСН», что переход личных границ между руководителем и подчинённым недопустим.

