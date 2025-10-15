Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в беседе с НСН счел безрассудной идею «распрямить» южный полетный коридор и напомнил о непрекращающихся атаках дронов, а также о возможной поставке Киеву дальнобойных ракет.

Авиакомпании предложили «спрямить» южный коридор, по которому после начала СВО стали летать на юг России. Сейчас самолётам приходится делать солидный крюк, из-за которого перелёт из Москвы до Сочи занимает более 3,5 часов. Как пишет «Коммерсант», речь идёт о спрямлении маршрута на расстоянии от Элисты до Волгограда. По подсчётам, это повысит оптимальность маршрутов на 60% и сэкономит более 130 тысяч часов полетного времени почти для 90 различных маршрутов. Горбачев счел это предложение абсолютно неуместным в контексте военной обстановки.