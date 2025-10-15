Про ракеты забыли? В авиации ужаснулись идее «распрямить» южный полетный коридор
Самолеты сегодня летят до Сочи почти на два часа дольше явно не по глупости, речь идет в первую очередь о безопасности пассажиров, заявил НСН Виктор Горбачев.
Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в беседе с НСН счел безрассудной идею «распрямить» южный полетный коридор и напомнил о непрекращающихся атаках дронов, а также о возможной поставке Киеву дальнобойных ракет.
Авиакомпании предложили «спрямить» южный коридор, по которому после начала СВО стали летать на юг России. Сейчас самолётам приходится делать солидный крюк, из-за которого перелёт из Москвы до Сочи занимает более 3,5 часов. Как пишет «Коммерсант», речь идёт о спрямлении маршрута на расстоянии от Элисты до Волгограда. По подсчётам, это повысит оптимальность маршрутов на 60% и сэкономит более 130 тысяч часов полетного времени почти для 90 различных маршрутов. Горбачев счел это предложение абсолютно неуместным в контексте военной обстановки.
«Как распрямлять этот маршрут, когда сегодня объявили, что где-то дронов 10 сбили над Ростовской областью? Я вообще не понимаю, как у нас открыли Краснодар и Геленджик. Еще теперь проскочили сведения про Ростов. Для этого есть Росавиация и Главное управление воздушным движением. Сначала пусть обратятся к своему вышестоящему руководству. Раньше мы летели в Сочи один час 50 минут, а сегодня летим четыре с лишним часа. Ну, уж, наверное, не из-за глупости. Это же обеспечение безопасности полетов. А сейчас со всеми этими ракетными делами какое спрямление маршрута?», - возмутился он.
Напомним, что на Западе активно обсуждается возможность поставок Киеву дальнобойных ракет Tomahawk для ударов вглубь РФ. Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что хотел бы поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным на этот счет и «честно его предупредить». Тем временем на 17 октября у Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского намечена встреча в Вашингтоне, на которой тема поставок Tomahawk пройдет красной линией.
Помимо прочего, авиакомпании предлагают перевести на круглосуточную работу ряд закрывающихся на ночь запасных аэродромов, необходимых во время ограничений из-за угрозы атаки БПЛА. Горбачев заявил, что это было бы возможно, если бы аэропортам оплачивали сверхурочную работу персонала, а это делать не хотят.
«Мы этот вопрос как ассоциация ставим перед Минтрансом, перед Росавиацией. Ведь разговор идет не о крупных аэропортах, которые и так работают круглосуточно. Есть еще и аэропорты, работающие по регламенту. У него, например, всего лишь два или три полета в день. Зачем он всю ночь будет содержать технический персонал? Представляете, какие это финансовые нагрузки? Нет проблем, но тогда надо платить персоналу. Существует приказ Минтранса № 241 о тарифах и ставках за обслуживание воздушных судов. Давайте включим туда поправки. Почему средствам УВД (Управление воздушным движением – Прим. НСН) разрешают дополнительно брать деньги с авиакомпаний, если они работают круглосуточно на запасных аэродромах, а мы бьемся об эту стену уже 10-15 лет, и аэропортам платить не хотят», - подытожил он.
Напомним, что сегодня четыре дома получили повреждения после атаки беспилотников в Волгоградской области, а Минобороны РФ ранее отчиталось об уничтожении в Волгоградской области ночью 15 октября 12 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уральские рок-звезды помогут молодым группам
- Депутат Делягин: Сокращение выходных не повысит производительность труда
- В Курской области дрон ВСУ ранил полицейского
- Юрист рассказал, что Жидков может потребовать от Федорищева компенсацию
- Справимся сами: В России призвали ограничить приток индийских лекарств
- Лисовец заявил, что меховые шапки из 90-х не подходят для жизни
- Фон дер Ляйен: Сербия не вступит в Евросоюз без введения санкций против России
- Сябитова назвала максимально допустимую разницу в возрасте партнеров
- Кинотеатры не испугались входа корпораций на билетный рынок
- Про ракеты забыли? В авиации ужаснулись идее «распрямить» южный полетный коридор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru