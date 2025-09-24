«Люди в шоке!»: Губернатор Вологодской области «дочудился» до «красной зоны»
Политолог Константин Калачев заявил НСН, что глава Вологодской области Георгий Филимонов хайпует на громких темах, но не улучшает жизнь региона.
Глава Вологодской области Георгий Филимонов давно бы «подвергся репрессиям» за свои хайповые решения в регионе, но у него есть политическое покровительство, заявил НСН политолог Константин Калачев.
Семь губернаторов попали в зону низкой политической устойчивости в рейтинге «Госсовет 2.0», составленном экспертами «Минченко консалтинг». На этот раз в «красной зоне» (наиболее слабое положение) оказались следующие главы регионов: Георгий Филимонов (Вологодская область), Сергей Меняйло (Северная Осетия — Алания), Сергей Меликов (Дагестан), Алексей Русских (Ульяновская область), Вячеслав Федорищев (Самарская область), Валентин Коновалов (Хакасия), Евгений Балицкий (Запорожская область). Отмечается, что Филимонов оказался в этом списке из-за «авторской идеологической позиции и бескомпромиссности». Калачев объяснил, почему у Филимонова возникли проблемы.
«Любой другой губернатор, который так много чудил бы, уже бы подвергся репрессиям в том или ином виде. Любому другому объяснили бы все по поводу эксперимента с регулированием рынка алкоголя, по поводу бюста Сталина и всего прочего. Филимонов держится благодаря политическому покровительству. Очевидно, что у него прочная политическая крыша, только это может объяснить, что он по-прежнему остается губернатором Вологодской области. За два года ярких достижений у него нет, говорить об эффективности управления не приходится. Там постоянная кадровая чехарда, кадры меняются с фантастической скоростью», - рассказал он.
Политолог подчеркнул, что Филимонов известен только хайповыми предложениями, на благосостоянии граждан это никак не сказывается, народ просто шокирован.
«Мы его знаем по борьбе с «Северсталью», по борьбе с алкоголем, по борьбе с абортами. Но никакого скачка в регионе не произошло, качество и уровень жизни не выросли. Мне представляется, что он справедливо сегодня в «красной зоне». Происходящее в Вологодской области не лучшим образом сказывается на настроениях жителей. Говорить о его популярности не приходится. Люди шокированы его поведением. Никакого культурного подъема нет, в сфере благоустройства региона тоже ничего, поэтому да, он проблемный губернатор. Очень много хайпа, но мало реальных достижений. Люди едут в другие регионы делать аборты, развивается серый рынок алкоголя и так далее», - отметил собеседник НСН.
Отношения между губернатором и «Северсталью» обострились еще в 2024 году. В ноябре прошлого года глава региона в своем телеграм-канале предложил оппоненту сразиться на татами, чтобы выяснить, кто ведет здоровый образ жизни, а кто — «поглощает запрещенные вещества». Одним из поводов для конфликта стал отказ связанной с «Северсталью» компании «Свеза» (49% принадлежит «Севергрупп» Мордашова) от реализации второй очереди инвестпроекта по глубокой переработке древесины в регионе.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале заявил, что памятник Сталину останется на месте, несмотря на решение суда о его сносе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
