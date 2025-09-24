«Любой другой губернатор, который так много чудил бы, уже бы подвергся репрессиям в том или ином виде. Любому другому объяснили бы все по поводу эксперимента с регулированием рынка алкоголя, по поводу бюста Сталина и всего прочего. Филимонов держится благодаря политическому покровительству. Очевидно, что у него прочная политическая крыша, только это может объяснить, что он по-прежнему остается губернатором Вологодской области. За два года ярких достижений у него нет, говорить об эффективности управления не приходится. Там постоянная кадровая чехарда, кадры меняются с фантастической скоростью», - рассказал он.

Политолог подчеркнул, что Филимонов известен только хайповыми предложениями, на благосостоянии граждан это никак не сказывается, народ просто шокирован.

«Мы его знаем по борьбе с «Северсталью», по борьбе с алкоголем, по борьбе с абортами. Но никакого скачка в регионе не произошло, качество и уровень жизни не выросли. Мне представляется, что он справедливо сегодня в «красной зоне». Происходящее в Вологодской области не лучшим образом сказывается на настроениях жителей. Говорить о его популярности не приходится. Люди шокированы его поведением. Никакого культурного подъема нет, в сфере благоустройства региона тоже ничего, поэтому да, он проблемный губернатор. Очень много хайпа, но мало реальных достижений. Люди едут в другие регионы делать аборты, развивается серый рынок алкоголя и так далее», - отметил собеседник НСН.

Отношения между губернатором и «Северсталью» обострились еще в 2024 году. В ноябре прошлого года глава региона в своем телеграм-канале предложил оппоненту сразиться на татами, чтобы выяснить, кто ведет здоровый образ жизни, а кто — «поглощает запрещенные вещества». Одним из поводов для конфликта стал отказ связанной с «Северсталью» компании «Свеза» (49% принадлежит «Севергрупп» Мордашова) от реализации второй очереди инвестпроекта по глубокой переработке древесины в регионе.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале заявил, что памятник Сталину останется на месте, несмотря на решение суда о его сносе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

