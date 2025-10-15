Власти Латвии сделали платным въезд через границу с Россией и Белоруссией

Власти Латвии сделали платной систему электронной очереди для пересечения своей границы из РФ и Белоруссии. Об этом сообщает RT.

На латвийском сайте электронного бронирования очереди указано, что решение было принято в целях повышения безопасности, а также для предотвращения очередей из автомобилей на восточной границе страны.

«Пересечь границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки можно будет только по предварительной регистрации в Системе электронной очереди», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бронирование для одного автомобиля обойдётся в 9,3 евро (850 рублей по текущему курсу).

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости развертывании ударных беспилотников у границ с РФ и Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

