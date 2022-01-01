«Недобрый Омикрон»: Иммунолог спрогнозировал мутацию COVID-19 в 2022 году
Иммунолог Николай Крючков заявил о необходимости адаптации российских вакцин к доминирующим штаммам COVID-19.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в 2022 году возможна новая, «усиленная» мутация коронавируса.
«Надо ждать новых штаммов. Но эволюционно я не жду, что будут какие-то скачки, потому что это скорее исключение из правил. Может быть, какой-то усиленный штамм, обходящий поствакцинный и естественный популяционный иммунитет, появится. Такие «Омикрон-плюс» варианты. Поэтому сейчас нам нужно очень серьезно задуматься об адаптации вакцин к новым доминирующим линиям коронавирусной инфекции, к упрощению законодательства, урегулирования», - отметил он.
При этом он считает, что модернизировать вакцины следует уже в первые месяцы этого года.
«Это даст возможность быстрее выводить новые варианты вакцин. Потому что просто за счет механического увеличения кратности можно добиться стабилизации ситуации, но с ныне существующими вакцинами до бустеризации нужно три-четыре месяца. А Россия не выдерживает и шестимесячного периода», - заметил иммунолог.
Он также назвал три главные задачи, которые необходимо выполнить в 2022 году для стабилизации эпидемиологической обстановки.
«Первая – это создать иммунитет «малых групп»: то есть это вы и ваше ближайшее окружение. Вторая задача – защитить всю популяцию от госпитализации, смертей и более тяжелого течения болезни. Она вполне выполнима. Третья задача – наиболее сложная. Это формирование коллективного иммунитета, которой очень сильно мешают низкая скорость вакцинации, маленькая эффективность и внедряемость противоэпидемиологических мер. То есть это «растягивание удовольствия». Пока мы так слабенько и медленно реагируем, появляются новые линии, которые мешают формированию коллективного иммунитета. Потому что одно дело - коллективный иммунитет в отношении штаммов «альфа» и «бета» или более ранних видов, а другое – против «дельты» или «омикрона». При появлении новых линий коллективный иммунитет сильно снижается», - объяснил Крючков.
При этом, по его словам, все-таки «наступит перелом» ситуации.
«Но весь вопрос – какими жертвами, какой ценой. Мы еще можем снизить заболеваемость. Но, если мы продолжим работать в том же духе, если «Омикрон» окажется не таким добрым, как некоторые коллеги думают... Если это так, то жертв опять будет очень много, потому что большая часть людей, которая будет набирать коллективный иммунитет в отношении «Омикрона», будут это делать в результате естественного заболевания, а не вакцинации, к сожалению. У нас и так сверх смертность – а это результат проводимой противоэпидемиологической политики и отношения общества к ней», - заключил иммунолог.
Ранее Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета 2022 года в России ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.
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