«Недобрый Омикрон»: Иммунолог спрогнозировал мутацию COVID-19 в 2022 году

«Это даст возможность быстрее выводить новые варианты вакцин. Потому что просто за счет механического увеличения кратности можно добиться стабилизации ситуации, но с ныне существующими вакцинами до бустеризации нужно три-четыре месяца. А Россия не выдерживает и шестимесячного периода», - заметил иммунолог.

Он также назвал три главные задачи, которые необходимо выполнить в 2022 году для стабилизации эпидемиологической обстановки.

«Первая – это создать иммунитет «малых групп»: то есть это вы и ваше ближайшее окружение. Вторая задача – защитить всю популяцию от госпитализации, смертей и более тяжелого течения болезни. Она вполне выполнима. Третья задача – наиболее сложная. Это формирование коллективного иммунитета, которой очень сильно мешают низкая скорость вакцинации, маленькая эффективность и внедряемость противоэпидемиологических мер. То есть это «растягивание удовольствия». Пока мы так слабенько и медленно реагируем, появляются новые линии, которые мешают формированию коллективного иммунитета. Потому что одно дело - коллективный иммунитет в отношении штаммов «альфа» и «бета» или более ранних видов, а другое – против «дельты» или «омикрона». При появлении новых линий коллективный иммунитет сильно снижается», - объяснил Крючков.

При этом, по его словам, все-таки «наступит перелом» ситуации.