Мясников спрогнозировал распространение «Омикрона» в России
В России бурная волна заболеваемости штаммом «Омикрон» начнется в середине января. Об этом в своем Telegram-канале написал Врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, волны заболеваемости коронавирусом в России и Европе «движутся в противофазе». В связи с этим он подчеркнул, что на Западе распространение нового штамма COVID-19 ожидается до середины января.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также заявил, что распространение «Омикрона» в России наступит после новогодних праздников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru