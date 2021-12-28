Мясников спрогнозировал распространение «Омикрона» в России

По его словам, волны заболеваемости коронавирусом в России и Европе «движутся в противофазе». В связи с этим он подчеркнул, что на Западе распространение нового штамма COVID-19 ожидается до середины января.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также заявил, что распространение «Омикрона» в России наступит после новогодних праздников.