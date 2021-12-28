В РПЦ призвали строго соблюдать в храмах санитарные требования

В сообщении говорится, что доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви (РПЦ) в дни праздника будет свободным, однако следует соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также регулярно «проводить проветривание и дезинфекцию поверхностей».

«Чувствующим признаки простудного заболевания настоятельно рекомендуется в целях заботы о ближних воздержаться от участия в богослужении и воспользоваться возможностью трансляций на ТВ и в интернете», - посоветовали в РПЦ.

В рабочей группе добавили, что допуск в храм Христа Спасителя в Москве будет организован по приглашениям.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на Рождество по традиции посетит один из храмов, сообщает RT.

