В РПЦ призвали строго соблюдать в храмах санитарные требования
Рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в своём Telegram-канале призвала к неукоснительному соблюдению санитарных требований в храмах в Рождество Христово.
В сообщении говорится, что доступ верующих в храмы и монастыри Русской православной церкви (РПЦ) в дни праздника будет свободным, однако следует соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также регулярно «проводить проветривание и дезинфекцию поверхностей».
«Чувствующим признаки простудного заболевания настоятельно рекомендуется в целях заботы о ближних воздержаться от участия в богослужении и воспользоваться возможностью трансляций на ТВ и в интернете», - посоветовали в РПЦ.
В рабочей группе добавили, что допуск в храм Христа Спасителя в Москве будет организован по приглашениям.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на Рождество по традиции посетит один из храмов, сообщает RT.
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