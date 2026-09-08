Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выбрал курс на поддержку ЕС, поэтому он будет доказывать, что Будапешт относится к России как Франция или Германия. Главная цель новой политики — получить обещанные транши из общего бюджета, рассказал НСН венгерский журналист Габор Штир.



Венгрия вышлет десять российских дипломатов, а посла в Будапеште уже проинформировали об этом решении, сообщила глава МИД республики Анита Орбан в своих социальных сетях. Штир назвал эти действия только первым шагом.