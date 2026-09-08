Вторая Польша? Венгрии пообещали усиление русофобии ради денег
Новое правительство очень хочет получить транши от Евросоюза, заявил НСН Габор Штир.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выбрал курс на поддержку ЕС, поэтому он будет доказывать, что Будапешт относится к России как Франция или Германия. Главная цель новой политики — получить обещанные транши из общего бюджета, рассказал НСН венгерский журналист Габор Штир.
Венгрия вышлет десять российских дипломатов, а посла в Будапеште уже проинформировали об этом решении, сообщила глава МИД республики Анита Орбан в своих социальных сетях. Штир назвал эти действия только первым шагом.
«Это логичный шаг. Новая венгерская внешняя политика еще непонятна, но есть цель — приспосабливаться к европейскому мейнстриму. В Будапеште хотят получить деньги от Евросоюза, а для этого надо нормализовать отношения с руководством ЕС. При этом, украинский вопрос для Венгрии не меняется: миграционные проблемы, защита венгерского меньшинства — все это влияет на внутреннюю популярность. А через отношения с Россией есть возможность демонстрировать ЕС, что венгры с Европой. В будущем можно ожидать таких же взаимоотношений, как и с Францией и Германией. Уже идет подготовка диверсификации поставок газа. В этом году также 70-летие венгерского восстания 1956 года — приедут все европейские лидеры, так что можно ожидать антироссийскую демонстрацию в дипломатическом и подобном плане. Это еще не Польша, где все грубее, но уже начинаются похожие процессы. Остается надежда на какой-то прагматизм, но ее все меньше». — поделился он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже пообещала зеркальный ответ для Будапешта в ответ на высылку российских дипломатов.
Ранее Штир предсказывал в эфире НСН ухудшение отношений России и Венгрии.
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