Отключат «Госуслуги»? Россиянам объяснили, зачем нужен новый «криптобраузер»

Западные сайты могут лишить жителей РФ доступа к привычным сервисам, заявил НСН Александр Вураско.

Разработка собственных криптографических сертификатов и их настройка в браузерах необходима, чтобы обезопасить российские продукты, а также для чиновников, рассказал НСН директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.

Компания «КриптоПро» создаст новый отечественный веб-браузер. Сроки разработки и запуска в релиз не раскрываются. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Вураско объяснил, кому потребуется новый продукт.

Зарубежные браузеры перестали открывать сайты крупнейших банков России
«Это нужно, потому что мы видим, что зарубежные удостоверяющие центры сейчас активно отзывают сертификаты у российских сайтов. После этого россияне лишаются доступа к отечественным ресурсам. Поэтому такой суверенитет необходим. У нас есть “Яндекс Браузер”, но если будет еще один, то почему бы и нет? Это нормальный путь развития, и Россия не единственная страна в мире, которая следует такому курсу. Мы находимся сегодня в такой ситуации, что современные браузеры используют инструменты для проверки сертификатов у зарубежных центров. Это значит, что в любой момент они могут отозвать сертификат у крупного российского банка или какого-нибудь государственного сайта. Тогда будет два варианта: либо пользователю использовать сайт без шифрования с данными в открытом виде, что не очень хорошо, либо установить российские сертификаты в любой браузер. Если мы говорим о госсекторе, то он должен опираться на собственные решения. А что касается рядовых пользователей, то это вопрос удобства - далеко не все готовы устанавливать вручную дополнения». — отметил он.

Ранее Вураско объяснил НСН, как защитить свой роутер от мошенников.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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