Разработка собственных криптографических сертификатов и их настройка в браузерах необходима, чтобы обезопасить российские продукты, а также для чиновников, рассказал НСН директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.

Компания «КриптоПро» создаст новый отечественный веб-браузер. Сроки разработки и запуска в релиз не раскрываются. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Вураско объяснил, кому потребуется новый продукт.