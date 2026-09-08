Отключат «Госуслуги»? Россиянам объяснили, зачем нужен новый «криптобраузер»
Западные сайты могут лишить жителей РФ доступа к привычным сервисам, заявил НСН Александр Вураско.
Разработка собственных криптографических сертификатов и их настройка в браузерах необходима, чтобы обезопасить российские продукты, а также для чиновников, рассказал НСН директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско.
Компания «КриптоПро» создаст новый отечественный веб-браузер. Сроки разработки и запуска в релиз не раскрываются. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Вураско объяснил, кому потребуется новый продукт.
«Это нужно, потому что мы видим, что зарубежные удостоверяющие центры сейчас активно отзывают сертификаты у российских сайтов. После этого россияне лишаются доступа к отечественным ресурсам. Поэтому такой суверенитет необходим. У нас есть “Яндекс Браузер”, но если будет еще один, то почему бы и нет? Это нормальный путь развития, и Россия не единственная страна в мире, которая следует такому курсу. Мы находимся сегодня в такой ситуации, что современные браузеры используют инструменты для проверки сертификатов у зарубежных центров. Это значит, что в любой момент они могут отозвать сертификат у крупного российского банка или какого-нибудь государственного сайта. Тогда будет два варианта: либо пользователю использовать сайт без шифрования с данными в открытом виде, что не очень хорошо, либо установить российские сертификаты в любой браузер. Если мы говорим о госсекторе, то он должен опираться на собственные решения. А что касается рядовых пользователей, то это вопрос удобства - далеко не все готовы устанавливать вручную дополнения». — отметил он.
Ранее Вураско объяснил НСН, как защитить свой роутер от мошенников.
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