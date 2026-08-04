Сегодня суды стали чаще смотреть не только на факт заключения сделки купли-продажи квартиры, но и на добросовестность покупателя. Чтобы не лишиться недвижимости, приобретатель жилья должен проявить разумную осмотрительность — нотариально заверить сделку, зафиксировать заключение договора на видео, использовать безналичные расчеты и так далее, а при необходимости предложить продавцу пройти добровольное психиатрическое освидетельствование. Об этом НСН заявила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

После «дела Долиной» российские суды вдвое чаще стали защищать покупателей квартир. Об этом сообщило издание «Известия». Так, если в 2025 году суды поддерживали покупателей квартир, проданных под влиянием мошенников, лишь в 41% случаев, то в 2026 году — уже в 85% случаев. Отмечается, что перелом произошел после декабрьского решения Верховного суда по делу певицы. Таких споров за последние полтора года было около 150, но каждый из них бьет по доверию ко вторичному рынку. По словам Перескоковой, изменилось и поведение участников рынка.

«Судебная практика постепенно меняет поведение участников рынка. После резонансных дел суды стали гораздо внимательнее оценивать не только факт заключения сделки, но и добросовестность покупателя. Если раньше некоторые рассчитывали оспорить договор, ссылаясь исключительно на состояние продавца, то сейчас этого уже недостаточно. Количество попыток использовать подобную схему снижается, поскольку становится очевидно, что автоматически признать сделку недействительной не получится. Тем не менее, подобные иски продолжают встречаться, особенно когда речь идет о пожилых собственниках, людях с психическими заболеваниями, зависимостями либо тех, кто перенес тяжелые заболевания. Каждая ситуация рассматривается индивидуально», — сказала Перескокова.