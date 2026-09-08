Запрета нет: Как соцсети провоцируют детей на совершение преступлений

Социальные сети часто провоцируют детей на совершение преступлений в отношении своих сверстников, заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик в пресс-центре НСН.

«Социальные сети оказывают огромное влияние на подрастающее поколение, часто они как раз провоцируют детей на совершение преступлений в отношении своих сверстников. Но надо понимать, что любые подростки очень просто обходят любые запреты. Если социальная сеть вводит ограничения, этот контент просто перемещается на другие площадки. Мы не можем все запретить и ничего не дать взамен, надо прорабатывать этот вопрос. Сегодня не очень очевидна система социальных лифтов, поэтому молодежь ориентируются на авторитеты из интернета, которые показывают, как легко заработать деньги и так далее. Сначала надо предложить альтернативу подрастающему поколению», - отметил он.

Необходимо законодательно запретить мат в интернете, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

