Путин: В России живут представители около 200 народов
Представители около 200 народов и народностей живут в России в дружбе и согласии. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В своём обращении к участникам праздничных мероприятий, посвящённых Дню языков народов РФ, он отметил, что языки, самобытные традиции и обычаи проживающих в стране народов являются «общим достоянием и истинным богатством» государства.
«Сохраняя самобытные языки, важно помнить, что связующей нитью для всех народов служит русский язык. Именно он во многом сформировал Россию как единое многонациональное государство», - указал российский лидер.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому 8 сентября в стране отмечают День языков народов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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