Путин: В России живут представители около 200 народов

Представители около 200 народов и народностей живут в России в дружбе и согласии. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В своём обращении к участникам праздничных мероприятий, посвящённых Дню языков народов РФ, он отметил, что языки, самобытные традиции и обычаи проживающих в стране народов являются «общим достоянием и истинным богатством» государства.

«Сохраняя самобытные языки, важно помнить, что связующей нитью для всех народов служит русский язык. Именно он во многом сформировал Россию как единое многонациональное государство», - указал российский лидер.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому 8 сентября в стране отмечают День языков народов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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