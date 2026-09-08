Матвея Сафонова номинировали на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года
Вратарь сборной России и французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошёл в число претендентов на приз лучшему вратарю 2026 года по версии журнала France Football. Об этом сообщает RT.
В борьбе за награду конкурентами россиянина стали голкиперы представители Испании Унаи Симон из «Атлетика», Жоан Гарсия из «Барселоны» и Давид Райя из «Арсенала», а также голкипер сборной Кабо-Верде Возинья.
Коме того, в список претендентов вошли марроканец Яссин Буну из «Аль-Хиляля», бельгиец Тибо Куртуа из «Реала», швейцарец Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии», сенегалец Эдуард Менди из «Аль-Ахли» и аргентинец Эмилиано Мартинес из «Челси».
Имя лучшего вратаря 2026 года объявят на церемонии вручения «Золотого мяча» 26 октября.
Ранее телеканал ESPN включил Сафонова в десятку лучших вратарей мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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